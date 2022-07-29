小機身大效能、相機功能大幅提升 再用配件擴充功能的華碩Zenfone 9動手玩

華碩揭曉新款之後，筆者實際取得實機進行短時間體驗，確認此款維持5.9吋螢幕機身設計，但是放入與ROG Phone 6相同的Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並且強化相機拍攝體驗的手機實際使用感受。

更符合單手操作，效能不妥協

相較去年推出Zenfone 8時，華碩還額外推出維持翻轉相機模組設計的Zenfone 8 Flip，今年卻僅推出一款Zenfone 9，顯然希望進一步簡化手機產品，並且以Zenfone 9、ROG Phone 6系列滿足多數市場使用需求。

而Zenfone 9維持5.9吋螢幕設計，但是藉由窄邊框形式讓螢幕維持最大可視面積之餘，更符合單手持握操作，同時也更容易隨身攜帶。

▲5.9吋螢幕機身即便加上保護殼，依然方便單手操作

此外，延續先前筆電等機種的簡化設計，此次推出的Zenfone 9也採用更低調風格設計，不再凸顯原本的「ASUS」品牌形象，因此讓整體質感有更明顯提升，背蓋則採用砂岩紋路質感，提供更容易抓握感受且不沾染指紋，分別提供午夜黑、鏡月白、隕石藍與澄日紅在內4種款式，筆者此次則是取得其中午夜黑、鏡月白兩款配色。

▲Zenfone 9的背蓋採更低調簡約設計，同時也不再凸顯「ASUS」品牌形象，藉此呈現不同設計風格，另外也採用不容易沾染指紋的材質設計

▲僅採用低調的品牌標誌設計

相比Zenfone 8的設計，Zenfone 9機身大小在縮減2%情況下，放入運算效能更高的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，藉此讓使用者能在更小機身使用更高運算效能，更配合內部大面積設計導熱片讓執行效能穩定輸出，螢幕更支援120Hz畫面更新率，讓顯示畫面更為流暢。

其他方面，記憶體最高對應16GB，儲存容量最高配置256GB，電池容量則是增加至4300mAh，相比ZenFone 8採用的4000mAh電池容量將能增加更多續航使用時間，支援QC 4.0/PD 3.0閃電快充，手機本身也在機頂保留3.5mm耳機孔，機身更支援IP68等級防水防塵與雙立體聲擴音系統。

▲即便採小尺寸機身設計，Zenfone 9依然具備遊戲精靈、應用分身、手勢操作等實用功能

效能測試：

▲透過常見效能測試軟體測試結果

▲Zenfone 9硬體規格

更方便的操作體驗

除了更符合單手持握使用，Zenfone 9更進一步強化操作體驗，其中在結合指紋辨識功能的電源按鍵增加的「ZenTouch」操作功能，分別可設定對應快速連按、長按觸控滑動方式的操作功能，例如可以透過快速連點啟用最常用app，或是長按啟動指定功能，以及透過在電源按鍵表面滑動瀏覽頁面。

此外，Zenfone 9也能透過連點背蓋手勢，藉此開啟手電筒、擷取螢幕畫面、開啟相機等快速操作選項，同樣相當適合配合小尺寸機身操作模式。

▲在結合指紋辨識功能的電源按鍵增加「ZenTouch」操作功能

▲在智慧快捷鍵項目設定「ZenTouch」操作手勢對應功能

全面升級的相機設計

此次在Zenfone 9背面的主相機，分別採用搭載Sony IMX766感光元件、對應5000萬畫素設計的廣角鏡頭，並且加入名為六軸混合雲台穩定系統 (6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer)的防震系統，標榜能讓手機像是運動相機般穩定拍攝，並且在相機功能增加可紀錄光軌等影像效果的拍攝模式。

▲Zenfone 9的相機全面升級

▲光軌功能可對應不同拍攝效果

至於超廣角鏡頭則採Sony IMX 363感光元件、對應1200萬畫素解像能力與4公分近拍，長焦拍攝則是透過廣角鏡頭進行數位裁切，並且配合軟體演算補正。至於前方視訊景頭，則是採1200萬畫素、採Sony IMX 663感光元件設計。

實際拍攝：

更多配件應用

如同ROG Phone可透過多種配件擴充使用模式，華碩也在此次推出的Zenfone 9加入可透過模組化使用支架、卡套等延伸功能的CONNEX保護殼配件，或是可掛在背包上，即可隨時進行拍攝的保護殼與固定配件。

▲CONNEX智慧擴充配件在手機內亦有專屬設定選項

▲CONNEX保護殼配件

▲透過小孔固定模組化配件

▲可讓手機放置桌面使用的立架

▲可用於關看影片內容

▲可掛在背包上，即可隨時進行拍攝的保護殼與固定配件

▲方便隨時將手機取下，快速進行街景抓拍

小結

此次推出的Zenfone 9依然維持「小鋼砲」定位，藉由5.9吋螢幕機身提升單手操作使用體驗，同時也進一步藉由「ZenTouch」設計與背蓋連點操作，讓單手使用更具彈性。另一方面，Zenfone 9也加強相機拍攝體驗，不僅升級相機規格，更加入仿照手持穩定器防震效果的六軸混合雲台穩定系統，讓使用者在手持拍攝、錄影時，可以讓影像更為穩定，對於透過手機創作拍攝也有相當程度輔助效果。

而這次配合Zenfone 9推出的CONNEX保護殼配件，顯然可以透過模組化方式，讓手機有更多應用可能性，而配合可掛在背包上，並且讓使用者能隨時取下手機拍攝的保護殼與固定配件，更是適合在戶外隨時抓拍時使用，或許也會成為Zenfone 9的賣點之一。

▲依然維持「小鋼砲」定位的Zenfone 9

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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