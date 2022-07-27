vivo發布6G技術白皮書 聚焦3大服務
全球前五大手機品牌vivo今天舉辦6G論壇、發布最新6G白皮書，指出6G將提供超強通信、基礎資訊、融合計算三大服務，預計到2030年將連接上千億台設備。
隨著世界各地5G網路的大規模商用及部署，通信行業已開始布局下一代網路技術的研發，全球前五大手機品牌vivo今天發布新聞稿指出，繼2020年發布「6G願景、需求與挑戰」和「數位生活 2030+」系列白皮書後，今天 在北京舉辦6G論壇、發布最新6G白皮書。
vivo於白皮書中提出，6G將提供超強通信、基礎資訊、融合計算三大服務，不僅連接人與人，還將為人與機器、機器與機器提供連接，預計到2030年將連接上千億台設備。
vivo指出，6G服務需要綜合考慮需求、技術和代價，平衡性能指標和效率指標，與5G相比，6G將進一步提升通信能力，支持沉浸式XR、無人操作等更多用途，其資料速率、可靠性、流量容量等性能指標都比5G要提高好幾倍，網路的覆蓋範圍也將進一步擴展。
6G技術標準的研發仍處於初期階段，vivo通信研究院也將持續強化6G場景運用和技術指標，深入開展6G潛在技術研究和試驗驗證，vivo通信研究院院長秦飛表示，vivo的通信技術標準研發工作將持續圍繞消費者需求。
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