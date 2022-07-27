快訊

宜蘭車站晚間疑交班出事 「貨運列車司機」跨軌遭撞命危

盧秀燕腳傷開刀逾3小時 清出血塊虛弱臥床模樣曝光

vivo發布6G技術白皮書 聚焦3大服務

中央社／ 台北27日電

全球前五大手機品牌vivo今天舉辦6G論壇、發布最新6G白皮書，指出6G將提供超強通信、基礎資訊、融合計算三大服務，預計到2030年將連接上千億台設備。

隨著世界各地5G網路的大規模商用及部署，通信行業已開始布局下一代網路技術的研發，全球前五大手機品牌vivo今天發布新聞稿指出，繼2020年發布「6G願景、需求與挑戰」和「數位生活 2030+」系列白皮書後，今天 在北京舉辦6G論壇、發布最新6G白皮書。

vivo於白皮書中提出，6G將提供超強通信、基礎資訊、融合計算三大服務，不僅連接人與人，還將為人與機器、機器與機器提供連接，預計到2030年將連接上千億台設備。

vivo指出，6G服務需要綜合考慮需求、技術和代價，平衡性能指標和效率指標，與5G相比，6G將進一步提升通信能力，支持沉浸式XR、無人操作等更多用途，其資料速率、可靠性、流量容量等性能指標都比5G要提高好幾倍，網路的覆蓋範圍也將進一步擴展。

6G技術標準的研發仍處於初期階段，vivo通信研究院也將持續強化6G場景運用和技術指標，深入開展6G潛在技術研究和試驗驗證，vivo通信研究院院長秦飛表示，vivo的通信技術標準研發工作將持續圍繞消費者需求。

vivo 6G

延伸閱讀

金融建言白皮書提6大租稅建言 財政部持保留態度

蔡司鏡頭拆夥HMD Global！Nokia鏡頭何去何從？

vivo揭曉iQOO 10系列手機 再次攜手BMW M Motorsport合作

為何評陳其邁「冰冷」 柯志恩：接觸過的人不會跟暖男有聯想

相關新聞

iPad Pro出1年半有優惠…買官網還是電商？果粉見他1要素直接選它

購買3C產品，常聽到網友喊話「早買早享受，後買享折扣」！一名網友表示，想購買蘋果（Apple）的iPad Pro，但要到蘋果官網還是一般購物網站購買，讓他猶豫不決。

下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

下半年將是各家大廠智慧手機大亂鬥的時候，網友最想看到哪個廠牌的旗艦級手機呢？國外媒體調查，呼聲相當高的iPhone 14系列並非第一名，而是外傳10月將登場的Google Pixel 7榮登網友最期待No.1。

熱到快融化！蘋果竟建議iPhone、iPad不宜在超過35°C環境使用

近日溫度飆高，高溫一直破紀錄，台灣高溫已經打破攝氏 40 度，光是出門買個飯都覺得快融化了。如果把 iPhone、iPad 或 iPod Touch 放在車子前擋風玻璃下方或曬一下太陽，很快就會跳出溫度警告，甚至當機。

從智慧表到旗艦手機 三星電子傳將擴大採用京東方面板

三星電子計劃讓明年發表的新款Galaxy各系列行動裝置大量採用京東方供應的面板。目前只有Galaxy A系列的中、低階智...

電競也能很美麗！羅技針對女性推Aurora系列 外形更圓潤

相較過往針對遊戲使用為主打的電競周邊，往往採用深色、冰冷、尖銳或鋼硬外型打造，即便像Razer等品牌特別針對女性玩家推出換上粉系色彩的周邊設計，多少還是無法滿足多數女性等族群使用需求，因此羅技宣布推出全新Aurora系列電競周邊，標榜以中性柔和風格打造，並且搭配更為圓潤的外型設計，藉此滿足更多用戶族群。

狂蹭蘋果？陸牌推新機Phone X14 Pro Max 網炸鍋封「終極縫合怪」

就在iPhone 14即將於今年9月的蘋果秋季發表會亮相之際，中國大陸手機品牌百事樂LeBest搶先推出命名為「Phone X14 Pro Max」新機，據《IT之家》描述該機型模仿了iPhone和小

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。