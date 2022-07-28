三星推Galaxy S22「Bora」紫色款更粉嫩 只在這地方推出

雖然在今年推出Galaxy S22系列手機時，三星就曾在美國市場推出限定線上銷售的Galaxy S22與Galaxy S22+紫羅蘭色 (Violet)，而此次推出名為「Bora」的紫色款Galaxy S22，則是採用更為粉嫩的色調設計。

「Bora」是韓語中的紫色意思，因此這次推出的Galaxy S22「Bora」配色，更象徵帶來不同色調感受。而硬體規格方面，基本上與年初推出的Galaxy S22相同。

在此之前，三星也曾推出多款以紫色為設計的手機，例如Galaxy S8採用的薰紫灰、Galaxy S9採用的丁香紫，另外也包含在Galaxy Z Flip 3採用的薰衣草色，藉此吸引更多對紫色偏好的消費者族群。

Galaxy S22「Bora」配色將在8月10日當天開放美國市場銷售，但僅透過三星官網銷售，或是透過美國電信業者AT&T、T-Mobile、UScellular、Verizon，以及Xfinity Mobile通路銷售。

至於8月10日當天，三星也將舉辦下一場Unpacked新機發表活動，預期將會揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4，以及Galaxy Z Flip 4等新品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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