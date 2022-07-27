iPad Pro出1年半有優惠…買官網還是電商？果粉見他1要素直接選它

購買3C產品，常聽到網友喊話「早買早享受，後買享折扣」！一名網友表示，想購買蘋果（Apple）的iPad Pro，但要到蘋果官網還是一般購物網站購買，讓他猶豫不決。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版詢問，自己想買iPad Pro 12.9吋版本，不過該款從2021年4月推出至今已過了1年半，不少電商或購物網站紛紛祭出優惠，「電商就直接便宜2000塊，再加上一些優惠活動」，而蘋果官網下訂則是價格固定但退貨方便，詢問網友類似這種已經推出1年到1年半的蘋果產品，在價格與售後服務上「會怎麼選呢」？引起不少網友討論。

「龜毛者」選官網 可無條件14天退貨

網友直白回應，「優劣你都說了，可以自己決定」、「還要考慮價格代表你不適合（蘋果）」，但評斷原Po者「發文模式」認為「應該是比較完美主義的（人），所以真要建議，就是買官網，無條件讓你龜毛（後）退貨，可以避免你就是萬中選一的籤王然後7pupu（氣噗噗）回頭怪網友。」、「對機子很龜毛就官網啊，對錢很吝嗇就挑便宜的啊。」另外其他人推薦官網的原因為「官網結合LINE導購的話也是可以有些回饋」、「官網可以直營取貨不錯，對於台北人很好。」

網友認為原Po者接近「完美主義者」，對東西要求較為「龜毛」，建議直接在官網購買最適合。（翻攝自蘋果官網）

便宜至上、分期多元 就選電商

但也有網友認為，蘋果官網購買享有14天的退貨權益，「過了14天不都一樣（若機子損壞維修方式相同，可找直營店或授權維修中心），便宜就好，保固都一樣啊，電商還多了30期零利率。」更有網友建議去好市多，「好市多比較便宜，90天內都能退」、「好市多、官網，蘋果唯二解」。原Po最後也決定在官網下訂。

有網友表示，買蘋果產品「過了14天不都一樣」，像是若機子損壞維修方式相同，可找直營店或授權維修中心，認為不一定要到蘋果官網購買。（美聯社）

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