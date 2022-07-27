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下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

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下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro外傳將改成橫向驚嘆號改成挖孔螢幕。（翻攝自AppleInsider推特）
iPhone 14 Pro外傳將改成橫向驚嘆號改成挖孔螢幕。（翻攝自AppleInsider推特）

下半年將是各家大廠智慧手機大亂鬥的時候，網友最想看到哪個廠牌的旗艦級手機呢？國外媒體調查，呼聲相當高的iPhone 14系列並非第一名，而是外傳10月將登場的Google Pixel 7榮登網友最期待No.1

外媒根據超過2100名網友票選下半年最期待的手機，Google Pixel 7榮登No.1。（翻攝自androidauthority）
外媒根據超過2100名網友票選下半年最期待的手機，Google Pixel 7榮登No.1。（翻攝自androidauthority

據外媒報導，針對超過2100名網友調查，超過50.65%的網友最期待Google Pixel 7系列，外傳該機將於10月登場。雖然Pixel 6屢傳災情，像是拍照遇上Bug，但官方卻說是「正常值內」，另外還有機身容易過熱等，有鐵粉揚言要跳槽別家手機，不過似乎不影響對未來新機的期待，Pixel 7榮登No.1。

雖然Pixel 6履傳災情，不過似乎不影響對未來新機的期待，Google Pixel 7榮登No.1最期待手機。（翻攝自Google Store官網）
雖然Pixel 6履傳災情，不過似乎不影響對未來新機的期待，Google Pixel 7榮登No.1最期待手機。（翻攝自Google Store官網）

第2名為有17.28%的網友選擇、將在8月3日登場的OnePlus 10T，搭載Snapdragon 8+ Gen 1晶片，效能比三星的Galaxy S22 Ultra所使用的Snapdragon 8 Gen 1晶片效能再提升許多，據傳將有5000萬畫素，支援OIS光學防手震主鏡頭、800萬素廣角鏡頭和200萬畫素超微距鏡頭，外媒也報導，OnePlus擁有相當死忠的追隨者，因此相當關注新機上市。

OnePlus擁有許多相當死忠的追隨者，相當關注新機上市，8月3日登場的OnePlus 10T成為網友期待第2名的旗艦手機。（翻攝自yabhishekhd推特）
OnePlus擁有許多相當死忠的追隨者，相當關注新機上市，8月3日登場的OnePlus 10T成為網友期待第2名的旗艦手機。（翻攝自yabhishekhd推特）

iPhone 14系列則位在第3名，有15.85%網友期待，離第2名的差距不遠，據傳將在9月蘋果發表會時推出，其中iPhone 14 Pro系列將搭載全新A16處理器，鏡頭也升級至4800萬畫素，因此鏡頭將變得更大更凸，螢幕部分也從瀏海螢幕變成橫向驚嘆號挖孔設計，邊框將變得更窄，增加螢幕占比。

網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX）
網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX

三星8月10日將發表新機的Galaxy 發表會，預料將出摺疊手機Galaxy Z Fold 4（左右翻蓋）和上下翻蓋的Galaxy Z Flip 4，兩者期待度各占8.62%和4.45%；一樣也是翻蓋機的Motorola Razr 3則為3.15%。

三星8月10日將發表新機的Galaxy 發表會，預料將出摺疊手機Galaxy Z Fold 4（見圖）和上下翻蓋的Galaxy Z Flip 4，據傳Galaxy Z Fold 4將有3種顏色可挑選。（翻攝自telektlist網站）
三星8月10日將發表新機的Galaxy 發表會，預料將出摺疊手機Galaxy Z Fold 4（見圖）和上下翻蓋的Galaxy Z Flip 4，據傳Galaxy Z Fold 4將有3種顏色可挑選。（翻攝自telektlist網站）

三星8月10日將發表新機的Galaxy 發表會，預料將出摺疊手機Galaxy Z Fold 4和上下翻蓋的Galaxy Z Flip 4（見圖），據傳Galaxy Z Flip 4將有4種顏色可挑選。（翻攝自telektlist網站）
三星8月10日將發表新機的Galaxy 發表會，預料將出摺疊手機Galaxy Z Fold 4和上下翻蓋的Galaxy Z Flip 4（見圖），據傳Galaxy Z Flip 4將有4種顏色可挑選。（翻攝自telektlist網站）

網友看完投票以後也有不同想法，表示沒有Sony選項無法投票，只想要選有3.5mm耳機孔的手機，也有人推薦華碩Zenfone 9和Vivo X系列，認為蘋果（Apple）、Google、Motorola或三星等大廠在拍照硬體上並未有太多突破。

一名網友拿到翻蓋機Motorola Razr 3實機及手機外盒。（翻攝自maheshahir85推特）
一名網友拿到翻蓋機Motorola Razr 3實機及手機外盒。（翻攝自maheshahir85推特）

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