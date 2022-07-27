熱到快融化！蘋果竟建議iPhone、iPad不宜在超過35°C環境使用

近日溫度飆高，高溫一直破紀錄，台灣高溫已經打破攝氏 40 度，光是出門買個飯都覺得快融化了。如果把 iPhone、iPad 或 iPod Touch 放在車子前擋風玻璃下方或曬一下太陽，很快就會跳出溫度警告，甚至當機。

不過，你知道 iPhone 或 iPad 適合的環境溫度嗎？在 Apple 蘋果官方支援網頁提到「iOS 和 iPadOS 裝置建議在環境溫度攝氏 0 度至 35 度（華氏 32 度至 95 度）中使用」。這是不是代表以後熱浪來襲時，手機必須收起來呢？！

蘋果支援網頁指出在低溫或高溫環境可能會導致 iPhone、iPad 為調節溫度而改變運作模式。若在極高溫的環境下使用 iPhone、iPad 或 iPod Touch，則可能會永久縮短電池續航力。

當 iPhone、iPad 或 iPod Touch 超過溫度臨界值，畫面會顯示溫度警告 圖片及資料來源：Apple Support

同時也提醒，請勿把 iPhone、iPad 或 iPod Touch 留在車內，因為在長時間停放的車輛內，環境溫度會超過攝氏 -20 度至 45 度（華氏 -4 度至 113 度）的範圍。

除了因為曬太陽之外，iPhone、iPad 或 iPod Touch 在進行某些操作時，也可能會變得更熱，包括：

．初次設定裝置 ．從備份回復 ．為裝置無線充電 ．使用高度耗費繪圖處理效能或處理器的 App、遊戲或功能，包括擴增實境 App ．串流播放高畫質影片

這些都是正常情況，在執行完程序或完成活動時，裝置將會回到正常溫度。如果裝置沒有顯示溫度警告，即可繼續使用裝置。

如果裝置太熱

由於 iPhone、iPad 或 iPod Touch 內建防止過熱的保護功能，一旦內部溫度超出正常操作範圍，iPhone、iPad 或 iPod Touch 會嘗試調節溫度來保護內部組件。

如果裝置的內部溫度超出正常操作範圍，可能會發生以下變化：

．充電（包括無線充電）速度緩慢或停止充電。 ．顯示器變暗或變黑。 ．行動無線電會進入低耗能狀態。這段時間內，訊號可能會變弱。 ．相機閃光燈會暫時停用。 ．使用高度繪圖處理或擴增實境的 App 或功能時，效能會變慢。 ．此外，如果使用者正在導航，裝置可能會顯示「溫度：iPhone 需要冷卻」的提示並關閉顯示器。導航仍會提供語音轉向導航路線，在接近轉彎處時亮起顯示器，引導使用者通過彎道。

如果看到溫度警告畫面，該怎麼辦呢？

當 iPhone、iPad 或 iPod Touch 超過溫度臨界值，畫面會顯示溫度警告，如同下圖：

這時的 iPhone、iPad 或 iPod Touch 雖然溫度過高，可能還是可以撥打緊急電話。若是想盡快恢復使用手機、平板電腦，請先關機並移到避免陽光直射、較涼爽的環境中冷卻。

不過，話說回來，雖然說 Apple 蘋果公司建議 iPhone、iPad 或 iPod Touch 使用時的環境溫度盡量在攝氏 35 度以下，但像是遇到熱浪或不得不在高溫環境下使用時，除了移到室內之外，還是有一些方法，但絕對不是拿冰塊幫手機降溫、或拿到冰箱降溫，而是先把保護殼等配件卸除、關閉某些高耗能的遊戲或 App，也可以讓 iPhone、iPad 吹電扇、使用手機散熱器…等周邊幫忙讓 iPhone 能順利散熱、更快降溫。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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