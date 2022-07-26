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狂蹭蘋果？陸牌推新機Phone X14 Pro Max 網炸鍋封「終極縫合怪」

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸手機品牌百事樂LeBest搶先推出命名為「Phone X14 Pro Max」新機。 圖擷自微博
中國大陸手機品牌百事樂LeBest搶先推出命名為「Phone X14 Pro Max」新機。 圖擷自微博

就在iPhone 14即將於今年9月的蘋果秋季發表會亮相之際，中國大陸手機品牌百事樂LeBest搶先推出命名為「Phone X14 Pro Max」新機，據《IT之家》描述該機型模仿了iPhone和小米手機設計，以人民幣999元（約新台幣4,424元）出售。

Phone X14 Pro Max具備宛如iPhone 13 Pro系列以三角形排列的後置三鏡頭，且具備拋光不鏽鋼框架及磨砂玻璃材質背板，推出石墨灰、白色、寶石藍三種顏色，能看出帶有許多iPhone的身影。

中國大陸手機品牌百事樂LeBest搶先推出命名為「Phone X14 Pro Max」新機。 圖擷自微博
中國大陸手機品牌百事樂LeBest搶先推出命名為「Phone X14 Pro Max」新機。 圖擷自微博

此外，該機型似乎還試圖效仿小米11 Ultra系列的設計，於主鏡頭旁延伸出一塊顯示背板，用於顯示來電通知及訊息提醒等功能。

Phone X14 Pro Max一推出隨即引起陸網炸鍋，大陸科技媒體《快科技》也特別撰文評價這款機型，但也忍不住驚呼「一時之間根本分不清這款手機究竟是誰」，更直接稱其為「終極縫合怪」，暗示其外觀與iPhone與小米手機存在諸多雷同設計。

大陸網友PO出實際拿到「Phone X14 Pro Max」的照片。 圖擷自微博
大陸網友PO出實際拿到「Phone X14 Pro Max」的照片。 圖擷自微博

小米手機 iPhone

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