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電競也能很美麗！羅技針對女性推Aurora系列 外形更圓潤

聯合新聞網／ 楊又肇

相較過往針對遊戲使用為主打的電競周邊，往往採用深色、冰冷、尖銳或鋼硬外型打造，即便像Razer等品牌特別針對女性玩家推出換上粉系色彩的周邊設計，多少還是無法滿足多數女性等族群使用需求，因此羅技宣布推出全新Aurora系列電競周邊，標榜以中性柔和風格打造，並且搭配更為圓潤的外型設計，藉此滿足更多用戶族群。

雖然採用柔和外觀設計，Aurora系列電競周邊本質上仍隸屬電競使用周邊，並未因為外型設計而在操作反應、使用體驗上妥協。

Aurora系列電競周邊包含G715、G713電競鍵盤，以及G735無線電競耳機，另外也推出G705無線滑鼠，以及相關可加購使用的周邊配件，另外也提供個人化的客製配色服務，讓使用者能凸顯更明顯的個人化風格。

其中，G715、G713電競鍵盤區分為藍牙與Lightspeed 2.4GHz雙模設計 (可對應25小時連續使用電力)，以及有線設計款式，但基本使用功能與外型設計相同，採用PBT透光材質鍵帽，並且以圓潤外型打造，並且搭配底部RGB背光設計，另外可額外加購允短造型的腕托配件。

至於G735無線電競耳機則採全白造型，並且在耳罩配置RGB背光設計，對應藍牙與2.4GHz雙模連接，最長電力續航時間可達56小時。而G705無線滑鼠則採小尺寸、左右對稱設計，對應8200 DPI定位精準度表現，開啟RGB燈效的電力續航時間可達40小時。

建議售價方面，G715、G713電競鍵盤分別為199.99美元與169.99美元，並且可額外透過20美元加購異色飾板，而G735無線電競耳機建議售價為229.99美元，可透過20美元加購異色桿狀麥克風與耳罩組，或是以40美元加購可收納耳機的愛心造型收納包。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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