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比魔術橡皮擦更威！Pixel 6a藏神功能、照片1秒變「單純」 這2款手機也比照更新

聯合新聞網／ 綜合報導
Pixel 6a將在7月28日上市，除了有可將照片上的指定物品抹除的「魔法橡皮擦」神奇功能外，外媒還發現「偽裝」功能能讓太明顯的物品「低調化」。（翻攝自Google Pixel 6a官網）
Pixel 6a將在7月28日上市，除了有可將照片上的指定物品抹除的「魔法橡皮擦」神奇功能外，外媒還發現「偽裝」功能能讓太明顯的物品「低調化」。（翻攝自Google Pixel 6a官網）

Google的「魔術橡皮擦（Magic Eraser）」工具在Pixel 6和Pixel 6 Pro上首次亮相時，可除掉照片中不想要的指定物品，引起不少人驚豔，如今Pixel 6a將在7月28日上市，外媒又發現比魔術橡皮擦更厲害的「神技」，被讚比「刪除物品」更值得使用。

據外媒報導，魔術橡皮擦有點像是Photoshop的內容感知填滿（Content-Aware Fill）功能，可以將照片中不想要的陌生人或物品刪除，但麻煩的地方在於，若不想要的物件與其他東西重疊，去除後可能會讓照片看起來有些不自然，更增加這些「怪怪地方」的注意力，那麼該功能就有點本末倒置了。

Pixel 6a、Pixel 6和Pixel 6 Pro的「魔法橡皮擦」，可將不想要的物品或是陌生人除掉。（翻攝自The Verge）
Pixel 6a、Pixel 6和Pixel 6 Pro的「魔法橡皮擦」，可將不想要的物品或是陌生人除掉。（翻攝自The Verge

沒辦法抹除物品，但又不想要留住它該怎麼辦？此時把物品「偽裝」或許是個好選擇！7月28日在台上市的Pixel 6a除了有魔術橡皮擦功能外，還有「偽裝（Camouflage）」功能，不需要移除不想要的物品，反而是把不想要的物品融合整張照片中，換句話說，就是講背後顏色太「突出」的物品「低調化」。

外媒實測，一張爸爸抱著小孩照片，仔細看後面的紫色嬰兒車相當突兀，透過「偽裝」功能，嬰兒車就會調整成棕色，符合該照片的整體色調，看起來也相當自然。另外測試用人像模式拍攝一名兒童後，也能使用「偽裝」將背後模糊的Tiffany藍凳子變成藕色色系，看起來也不會被分散注意力。

該張照片背後的紫色嬰兒車原本太明顯，透過Pixel 6a的「偽裝」功能可以將嬰兒車改成與照片一致的色調，相當方便。（翻攝自The Verge）
該張照片背後的紫色嬰兒車原本太明顯，透過Pixel 6a的「偽裝」功能可以將嬰兒車改成與照片一致的色調，相當方便。（翻攝自The Verge

使用人像模式拍照後，也可使用「偽裝」功能，該張照片背後原本有Tiffany藍凳子，隨後變成藕色色系，讓整張相片不會被凳子分散注意力。（翻攝自The Verge）
使用人像模式拍照後，也可使用「偽裝」功能，該張照片背後原本有Tiffany藍凳子，隨後變成藕色色系，讓整張相片不會被凳子分散注意力。（翻攝自The Verge

該功能目前僅有Pixel 6a內建，不過Google發言人Matt Flegal發布一項好消息，表示Pixel 6和Pixel 6 Pro將在7月28日，即Pixel 6a上市的同一天就能更新使用「偽裝」工具。

★「偽裝」工具使用方法如下：

1.在Pixel 6、Pixel 6 Pro和Pixel 6a打開Google相簿App

2.點選想「偽裝」的照片（建議選背景有明亮物品的照片）

3.選擇「編輯（Edit）」

4.工具（Tools）→魔術橡皮擦（Magic Eraser）後→切換到「偽裝（Camouflage）」

5.自行點選「太突出」的物品圖像或由系統選擇後，該物品立即轉換成跟整體色調差不多的顏色→儲存。

外媒實測將鞋子背後的鞋盒透過「偽裝」功能，可將橘色變成偏卡其色色系。（翻攝自The Verge）
外媒實測將鞋子背後的鞋盒透過「偽裝」功能，可將橘色變成偏卡其色色系。（翻攝自The Verge

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