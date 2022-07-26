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Apple刪除Find My尋找App的AirTag電池電量顯示 以後看不到AirTag電量了！

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：iCulture.nl、MacRumors
圖片及資料來源：iCulture.nl、MacRumors

外媒《MacRumors》報導，使用者的 iPhone 更新升級到 iOS 15.6 和 iOS 16 Beta 之後，Apple 蘋果公司疑似刪除了「尋找」 App（Find My）的 AirTag 電池電量顯示。

外媒報導，過往開啟「尋找」 App （Find My App）的「物品」標籤頁，找到 AirTag 時，會在名稱和位置下方看到類似 iPhone 電池的 AirTag 電量顯示。雖然無法呈現百分比，但可以提醒使用者 AirTag 剩餘的電量，當電量不足時，電池的圖案會以明顯的紅色提醒，並且會通知使用者更換電池。

圖片及資料來源：iCulture.nl、MacRumors
圖片及資料來源：iCulture.nl、MacRumors

然而據稱當使用者的 iPhone 升級到 iOS 15.6 系統之後，打開尋找 App 將不再能瀏覽 AirTag 電量顯示，但當電池電量不足時，仍會跳出更換電池提醒。

《MacRumors》表示不只是 iOS 15.6 的 「尋找」 App （Find My App）有這項更新，更新到 macOS Monterey 12.5 和 watchOS 8.7 作業系統後，也刪除了 AirTag 電量顯示，而這似乎是 Apple 有意為之的作法。

圖片及資料來源：iCulture.nl、MacRumors
圖片及資料來源：iCulture.nl、MacRumors

《MacRumors》聲稱由此看來，除非 Apple 蘋果公司重新更改系統，否則使用者將無法檢查 AirTag 的電池狀態，只能等電池快沒電的時候，才會收到顯示「電量不足」的橫幅通知。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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