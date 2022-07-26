大幅改變！Apple Watch series 8傳有Pro款式 螢幕加大7%、電池續航更久

彭博新聞記者Mark Gurman在新一期「Power On」專欄中表示，預計在今年秋季隨iPhone 14系列手機揭曉的新款Apple Watch將會增加「Pro」款式，同時也會是從2018年在Apple Watch series 4加大螢幕尺寸之後，更大幅改變Apple Watch產品外觀的更新。

Mark Gurman表示，將冠上「Pro」名稱的新款Apple Watch，其螢幕將比現有Apple Watch series 7增加7%面積尺寸，而外觀也會跟著作調整，但並不會如市場猜測換成與目前iPhone 13、iPad Pro等產品採平面直角的設計，因此應該還是會保留一些圓弧曲線，藉此更貼合人體。

另一方面，新款Apple Watch更將增加鈦合金材質，藉此對應戶外極限運動使用，同時電池電量也將能對應更長續航時間，另外也將增加低耗電模式，藉此在必要時進一步延長待機使用時間，另外也將配置體溫感測元件，藉此更「了解」使用者身體狀況變化。

而在今年增加「Pro」款式之後，代表蘋果接下來將會透過標準款、SE版本，以及新增加的「Pro」款式吸引不同用戶族群，相比過去僅以材質、尺寸區隔產品價位的作法，顯然將能更容易深入不同使用需求市場。

此外，Mark Gurman也預期從今年秋季至明年初，蘋果將會有更多產品陸續問世，其中除了今年秋季即將登場的iPhone 14系列、新款Apple Watch，還包含新款AirPods Pro或AirPods Max改款版本，另外也會陸續更新MacBook Pro、iPad Pro，以及標準款iPad，同時新款Mac Pro、iMac與iMac Pro，或是傳聞中即將再次推出的12吋MacBook應該也是接下來更新重點。

至於蘋果傳聞著手打造的虛擬視覺頭戴裝置是否會在明年對外透露，目前就還無法確認了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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