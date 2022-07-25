超香M2版MacBook Air開賣！最快8天到貨、3重點聰明挑選

繼M2版MacBook Pro在7月18日無預警開賣後，過了一周，被網友大讚「超香」且改頭換面的M2版MacBook Air今（25）日蘋果（Apple）官網也正式開賣了，最快8天後可拿到熱騰騰新機。

M2版MacBook Air外型重新設計，除了搭載全新M2晶片外，加入了瀏海螢幕提高螢幕占比，且重量僅1.24公斤、厚度也只有1.13公分，整體相當輕巧，提供午夜色、太空灰色、銀色及星光色可挑選，定價為3萬7900元起，依處理器、記憶體和儲存空間而有不同價格。

台灣蘋果官網今（25）日無預警開賣M2版MacBook Air，《聯合新聞網》實測，若現在（25日）下訂，最快只需等待8天、也就是在下周二的8月2日拿到貨，但一樣無法到蘋果直營店取貨。

若今（25）日在台灣蘋果官網下訂M2版MacBook Air，最快可在8月2日拿到貨。（翻攝自蘋果官網）

M1版和M2版怎挑選？

至於M1版和M2版該怎麼挑選？兩者只差7000元（M1版為3萬900元）的情況下，若單純只做文書處理及簡單上網看網拍、看看影片等，M1版MacBook Air就足矣；若有基本影片製作或美工繪圖需求，M2版就是最佳解。

午夜色狂沾指紋

M2版顏色該怎麼挑選呢，提供午夜色、太空灰色、銀色及星光色4色，而午夜色為這次的新色，要展現「新機」實力，買午夜色準沒錯，不過國外也傳出，午夜色相較其他顏色容易沾指紋，還容易刮傷，買這款顏色前可先考慮清楚，或是購買後需要立即包膜。

外媒開箱午夜色的M2版MacBook Air，發現超容易沾指紋。（翻攝自The Vergea）

美國BTS納入M2版的MacBook Air

台灣的BTS（Back To School）教育方案遲遲未登場，但以美國蘋果的BTS教育方案納入M2版的MacBook Air來看，似乎台灣的BTS方案很可能等待M2版的MacBook Air開賣後隨即推出，只是這次會像美國一樣送150美元（約台幣4487元）的禮品卡，還是意外曝光的宣傳片送的AirPods，果粉都很期待。

M2版MacBook Air外型更輕薄，厚度僅有1.13公分，重量也只有1.24公斤。（美聯社）

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