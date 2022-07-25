榮耀合作AMD連推新品 以Magic OS強化終端裝置互聯能力

如同過往強調佈局全場景終端互聯應用，榮耀在日前發表活動分別揭曉與AMD合作搭載新款Ryzen處理器的MagicBook 14、榮耀平板8、榮耀X40i、榮耀智慧顯示器X3，以及榮耀Earbuds X3等。

榮耀執行長趙明表示，透過以Magic OS底層架構為設計，讓此次榮耀推出新品強化互聯能力，並且以人為中心實現跨場景應用、跨場景體驗，讓終端裝置能無縫連接，進而創造更多終端裝置應用場景。

而此設計一如華為透過鴻蒙系統建立全場景互聯使用模式，榮耀預期也能藉由一碰即傳、一拖即連等無縫連接，讓旗下終端裝置可以變得更直覺、容易使用，例如讓榮耀平板8與榮耀70手機進行多螢幕協同作業，或是在靠近地鐵站時，即可在榮耀X40i跳出提示資訊，並且在榮耀手錶、手環裝置以卡片形式提醒使用者等。

此次推出新品，包含搭載40W有線快充、6.7吋螢幕、8GB記憶體，以及5000萬畫素主相機廣角鏡頭等設計的榮耀40i，另外也包含採12吋、Full HD解析度設計，並且採用Magic UI 6.1客製化介面的榮耀平板8。此次也同步更新採用新款Ryzen 7 6800H處理器等規格，並且採用OS Turbo技術實現更高運算效能與更長電池續航表現的榮耀MagicBook 14。

其他新品，則包含新款榮耀智慧顯示器X3系列，以及對應40分貝主動降噪及36小時續航時間表現的榮耀Earbuds X3系列等。

建議售價方面，榮耀40i提供幻夜黑、墨玉青、星夢銀與和玫瑰星河四款配色，建議售價從人民幣1599元起跳，榮耀MagicBook 14則提供冰河銀、星空灰兩款配色，建議售價從人民幣5199元起跳，預計在今年8月正式推出，至於榮耀平板8則提供曙光藍、晨曦金、薄荷綠三款配色，建議售價為人民幣1499元起跳，將在7月29日開放中國市場銷售，而榮耀智慧顯示器X3系列則預計在7月25日於中國市場銷售，建議售價為人民幣1999元起跳，Earbuds X3系列建議售價則從人民幣129元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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