終於等到了！微軟開放單獨銷售Windows 11授權 免透過其他版本升級

從去年10月正式推出以來，微軟始終未提供單獨銷售使用的Windows 11授權方案，使用者僅能透過新購PC，或是從過往合法授權的Windows作業系統升級。而微軟目前終於開放消費者直接購買合法授權使用的Windows 11，讓DIY組裝PC的消費者終於也能直接升級使用。

不過，微軟方面並未特別對此作宣傳，同時目前也僅提供Windows 11 Home與Windows 11 Pro兩種版本授權，分別以139美元與199.99美元價格銷售，基本上與Windows 10 Home與Windows 10 Pro售價相同。

實際上，微軟此頁面早在今年5月時就已經上線，但微軟顯然並未特別提及或對此宣傳，一般使用者還是透過購買新PC取得Windows 11，或是透過Windows 10的合法授權Windows作業系統免費升級至Windows 11，顯然微軟希望藉此帶動既有Windows 10使用者升級至Windows 11，同時也能吸引更多人換購搭載Windows 11的新PC。

而目前低調提供可直接購買授權的服務頁面，可能與近期微軟宣布Windows 11當前使用人數，已經是以Windows 10的2倍升級速度成長，同時也已經有累積超過14億人使用Windows作業系統的表現有關，因此預期藉由提供可直接購買授權的Windows 11作業系統，藉此吸引更多有需求的使用者選購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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