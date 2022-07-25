Nokia新機登場？傳是X30與G80系列、硬體規格升級

隨著IFA 2022將於9月2日至6日期間恢復實體展會活動形式舉辦，HMD Global稍早也預告將在9月1日於柏林舉辦其IFA 2022展前活動，預計將揭曉諸多手機、筆電等新品。

不過，HMD Global全球產品行銷主管Adam Ferguson日前在MWC 2022期間說明，強調將暫緩推出旗艦手機，並且聚焦在不同消費市場的發展策略。

而近期推出新機則是以結合耳機設計的功能手機Nokia 5710 XpressAudio、支援4G連網功能的復刻功能手機Nokia 8210 4G，以及可選擇專用充電座的折疊式功能手機Nokia 2660 Flip為主，並未更新主流智慧型手機產品，似乎凸顯HMD Global將聚焦不同市場策略，避免與三星等主流手機業者競爭。

但在接下來的IFA 2022期間，HMD Global應該會推出新款X30系列與G80系列機種，並且在硬體規格升級，另外也預期擴展手機以外產品發展。至於先前以貼牌形式，由印度零售通路Flipkart、法國新創OFF Global打造的Nokia品牌筆電，預期也會在IFA 2022期間更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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