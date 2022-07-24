游泳真的能戴Apple Watch嗎？蘋果曝6危險動作 這1項最忽略

夏天整個台灣熱成紅蕃薯，這時泡泡水游泳兼運動是最佳選擇，也有不少人想計算游泳時間而戴上Apple Watch游泳，但長時間戴著它游泳真的適合嗎？蘋果（Apple）官網日前針對戴著Apple Watch游泳是否防水做出解釋，也提到6項恐怕不適合佩戴。

蘋果官網表示，可以在運動時雨中以及洗手時佩戴及使用Apple Watch，運動途中接觸到汗水也沒關係，面對是否可佩戴進行一般的游泳，Apple Watch 2及之後的更新機種是可行的，具備50公尺抗水等級，其中Apple Watch 7的防塵功能達到IP6X等級，而Apple Watch 1雖然有IPX7抗水等級，但官方已點名第1代手錶「不適合游泳時使用」。

Apple Watch 2及以後的更新機種可佩戴游泳，但官方已點名第1代手錶「不適合游泳時使用」。（翻攝自蘋果官網）

不少人會到運動中心使用游泳池以外的相關設備，例如蒸氣室、烤箱等，蘋果提醒，在三溫暖或蒸氣室中「應盡量避免」佩戴Apple Watch，這一項也是民眾可能會忽略的地方。《聯合新聞網》整理蘋果官方「避免動作」或「不適合的場合」如下：

游泳後，可轉動和按壓數位錶冠，能排除手錶的水份，途中手錶會發出聲音，並能感覺到手腕上流出一些水。（翻攝自蘋果官網）

游泳時若佩戴Apple Watch 2及後續機種為例，當設定進行游泳體能訓練時，Apple Watch會使用「水中鎖定」功能，自動鎖定螢幕以避免意外碰觸到螢幕。結束後，可轉動數位錶冠以解鎖螢幕，用溫的清水輕輕地沖10到15秒，期間若流到數位錶冠和錶殼之間的小縫隙時，持續轉動和按壓錶冠，可排除手錶的水份，途中手錶會發出聲音，並能感覺到手腕上流出一些水，再用擦拭布擦乾數位錶冠的表面、數位錶冠、錶殼及錶帶等。

蘋果也提到，Apple Watch雖然需保持清潔與乾燥，但千萬不要加熱方式、壓縮空氣或噴霧弄乾它，恐怕會導致Applw Watch損壞。

Apple Watch的「體能訓練」App，能透過「泳池游泳」或「開放水域游泳」計算在泳池中的趟數和距離。（翻攝自蘋果官網）

商品推薦