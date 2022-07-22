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iOS 15.6出爐！恐是iPhone這款神機最後更新

聯合新聞網／ 綜合報導
iOS 15.6出爐。圖／取自9to5mac
iOS 15.6出爐。圖／取自9to5mac

蘋果iOS 16預計將於9月秋季發表會後釋放，不過許多舊型手機不適用新版本，蘋果近日推出iOS 15.6更新版，可能將是iPhone 6S、7系列的最後更新，上述機型及初代 iPhone SE均不支援iOS 16。

根據外媒9to5mac報導，iOS 15.6針對一般改進和錯誤修復，如電視應用程序添加重新啟動已經進行中的現場體育比賽，還有暫停、倒帶、快轉等選項；修復設置出現「設備儲存已滿」的錯誤；修復郵件中導航文本；修復Safari避免延遲返回上一頁等。

目前仍不確定iOS 16確切更新項目，不過據報導指出，並沒有出現新功能，而是執行性能改進與錯誤修復，從試用情況來看，更新後手機仍可保持一定流暢度。

iOS iPhone

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