Pixel 6a台灣開放預購 售價13990贈藍芽無線耳機Pixel Buds
今年在Google I/O 2022期間揭曉的Pixel 6a，目前已經在台灣市場開放預購，將以新台幣13990元價格銷售，並且額外加贈Pixel Buds A-Series真無線耳機作為購機誘因。
而Pixel 6a將會7月28日正式開放銷售，台灣地區將提供粉碳白、石磨黑與灰綠色三款配色。
Pixel 6a與去年推出的Pixel 6系列手機採相同設計語言，但定位在更低價格帶，採用6.1吋、Full HD+、20:9顯示比例的OLED螢幕，畫面更新率僅達60Hz，採用中央置頂的開孔視訊鏡頭，採800萬畫素規格。
硬體規格則一樣採Google與三星合作的Tensor自製處理器，搭配Titan M2安全晶片，加上6GB LPDDR5記憶體與128GB儲存容量，電池則4410mAh，並且支援快充，但去除無線充電功能，至於主相機則搭載1220萬畫素廣角鏡頭，搭配雙像素對焦系統，另外則搭載1200萬畫素超廣角鏡頭，並未具備長焦鏡頭，拍攝功能一樣支援魔術橡皮擦、自然色調、人臉清晰等透過人工智慧技術輔助運算的拍攝功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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