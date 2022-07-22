微軟海洋滑鼠在台上市 透過自海洋回收的廢棄塑膠加工製作
去年9月隨著Surface Pro 8與Surface Laptop Studio一同推出，標榜以含有20%比例海洋垃圾回收材質製作的微軟海洋滑鼠，今日 (7/21)由微軟宣布在台推出，將以藍牙5.0方式與PC等裝置連接使用，建議售價則是新台幣729元，預計從7月22日起透過momo購物網、順發3C量販等通路販售。
依照微軟說明，微軟海洋滑鼠透過自海洋回收的廢棄塑膠進行清潔加工，處理成可再利用的塑膠樹脂顆粒製作而成。
每支海洋滑鼠外殼都採用20%的回收塑膠，約等同半個450毫升礦泉水瓶所產生塑膠量，同時在盒裝也採用100%可回收的天然木材與甘蔗纖維材質設計，並且去除任何塑膠包裝。
另外，海洋滑鼠僅以藍牙5.0技術與PC等裝置連接，並且可透過Windows 10、Windows 11內建的Swift Pair快速配對技術建立連線，並且能透過「滑鼠和鍵盤中心」自訂按鍵及滾輪對應功能。
而滑鼠本身重量僅84公克，透過單顆3號電池即可對應長達1年左右使用時間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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