Jabra在台推出全新單耳藍牙耳機旗艦款Talk 65 對應80%通話降噪與14小時續航時間

Jabra在台推出，標榜透過雙麥克風設計實現高達80%降噪效果，藉此在移動過程維持清晰通話，同時也能對應長達14小時連續通話時間。

Talk 65基本上延續過去Jabra針對商務人士打造的高階單耳藍牙耳機設計，並且提供可達100公尺範圍的連接使用距離，並且具備IP54等級的防塵防水保護效果，讓使用者在多數場景可以維持輕鬆、無負擔的使用體驗。

Talk 65也透過雙麥克風設計實現高達80%降噪效果，藉此在移動過程維持清晰通話，並且提供長達14小時連續通話時間的電池續航表現。

Jabra Talk 65將在7月22日至31日期間於指定通路預購，並且可以早鳥優惠價新台幣2890銷售，原價則是新台幣3690元，另外提供 內含價值新台幣500元儲值金的品牌紀念款悠遊卡。

配合此次推出Talk 65高階單耳藍牙耳機，Jabra也同步升級先前推出的兩款單耳藍牙耳機Talk 15 SE、Talk 25 SE。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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