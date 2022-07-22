動手玩／Pixel 6a透過軟體、網路運算平衡硬體規格上的使用體驗落差

如同過去在Pixel系列機種推出名稱後綴加上「a」平價機種，標榜雖然硬體規格相對精簡，卻不足以影響Google服務使用體驗，Google今年也在Google I/O 2022期間宣布推出新款Pixel 6a，預計在7月28日正式上市，而目前也已經開放預訂，筆者此次也提早取得市售機種，藉此確認此款平價機種實際使用感受。

跟去年推出的Pixel 6系列相同，Google在Pixel 6a也採用與三星合作打造的Tensor處理器，因此整體運算效能基本大致相同，主要在螢幕、電池、充電、相機等設計有明顯差異。

整體外觀來看Pixel 6a與Pixel 6系列維持相同設計語言，甚至機身也維持採用鋁合金邊框設計，但螢幕尺寸縮減為6.1吋，並且採用Full HD+解析度設計，同時畫面顯示更新率更從90Hz降低為60Hz，另外在螢幕表面更改為康寧Gorilla Glass 3強化玻璃，並非採用Pixel 6系列使用的Gorilla Glass Victus規格，因此在表面抗刮性相對較若，不過仍有一定防護力道表現。

▲採用6.1吋、FullHDE+解析度，並且支援60Hz畫面更新率的螢幕

▲翻拍手機畫面即可看見螢幕更新率較慢的情況

▲機身採用鋁合金邊框設計

其他差異還包含記憶體從Pixel 6採用的8GB降為6GB，電池容量更降低為4410mAh，並且移除無線充電功能，有線快充也僅提供18W規格，更將3.5mm有線耳機孔移除，但本身仍保留可使用eSIM功能，另外在機身背蓋也改為熱壓成形的3D複合材質，並非以玻璃材質打造。

相機部分，則是取消搭載2倍光學變焦的長焦鏡頭，僅保留1200萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素、114度拍攝視角設計的超廣角鏡頭設計，長焦拍攝部分則是透過軟體演算補正、插點，讓數位變焦拍攝效果變得更自然、清晰。

▲相機部分，則是取消搭載2倍光學變焦的長焦鏡頭，僅保留1200萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素、114度拍攝視角設計的超廣角鏡頭設計

而或許是移除長焦鏡頭設計，因此Pixel 6a的主相機模組並未像Pixel 6系列明顯突出，反而有種恰到好處、可以接受的感覺。至於視訊鏡頭，則採84度拍攝視角、800萬畫素規格設計。

至於拍攝功能方面，仰賴Google演算法加持，Pixel 6a依然具備夜視拍照功能，但因為並未像Pixel 6系列採用堆疊架構設計的5000萬畫素鏡頭設計，在拍攝功能便少了動態肖像模式。不過，整體使用體驗並未因此明顯受影響，基本上符合絕大多數的使用需求。

▲仰賴Google演算法加持，Pixel 6a依然具備夜視等拍照功能

鏡頭拍攝視角差異：(左起超廣角、廣角與兩倍數位變焦拍攝)

實際拍攝：

實際開箱

相較Pixel 6系列已經取消隨附充電器的盒裝設計，Pixel 6a採用盒裝顯然又變得更小，但盒裝內一樣附上USB-A轉USB-C配件，以及雙USB-C連接線與退卡針。

至於盒裝外也能直接看見Pixel 6a機身配色，盒裝與螢幕表面也都是以紙材黏裝。

▲Pixel 6a盒裝

▲內容物包含Pixel 6a、雙USB-C連接線與USB-A轉USB-C配件設計

▲隨附退卡針

▲Pixel 6a

小結

Pixel 6a整體設計採更精簡設計，大致上的運算效能並未受影響，僅在硬體設計做了簡化，因此多少會讓使用流暢度有所差異，卻能讓生產製造成本相對降低。

▲透過軟體實力方式讓諸多手機使用體驗相同

配合軟體與網路協同運算輔助之下，Pixel 6a仍可在多數情況下的使用體驗與Pixel 6系列相近，更反應Google希望在相同軟體、網路協作設計下，縮減不同硬體規格之間的使用落差。

而這樣的設計，正是Pixel 6a等機種設計的想法所在，亦即在不同硬體規格的Android手機之下，使用者所能獲得體驗感受都會是相同，最起碼會有相近的使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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