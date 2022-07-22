快訊

直播／366萬人登記！10點抽出30萬名動滋券幸運兒

女軍官衣物沾不明液體…時隔8年真凶竟是同袍

Apple 釋出 iOS 15.6 / iPadOS 15.6 更新，修復設定顯示儲存空間已滿、點字裝置變慢等問題

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!

Apple 推出 iOS 15.6 / iPadOS 15.6 系統更新，這次更新有增強功能、錯誤修正和安全性更新，修正了設定顯示儲存空間已滿、點字裝置變慢…等問題，另外由於這次涉及安全性更新，因此建議使用者們要儘速更新唷！

iOS 15.6 新功能一覽

修正了即使裝置儲存空間可用，「設定」仍可能會持續顯示裝置儲存空間已滿的問題

修正了可能導致點字裝置在「郵件」中導覽文字時減慢或停止回應的問題

修正了 Safari 中標籤頁可能返回先前頁面的問題

iPadOS 15.6 新功能一覽

修正了即使裝置儲存空間可用，「設定」仍可能會持續顯示裝置儲存空間已滿的問題

修正了可能導致點字裝置在「郵件」中導覽文字時減慢或停止回應的問題

修正了 Safari 中標籤頁可能返回先前頁面的問題

安裝 iOS/iPadOS 注意事項

更新 iOS 15 之前，一定要先備份手機資料，使用者可以透過 iCloud 雲端備份或透過 iTunes 進行備份。資料備份雖然需要等待一些時間，但是要是有個萬一的話，有備份才能保護自己的資料，避免資料遺失。

此外，iOS 15 作業系統一旦開放更新，將吸引成千上萬的 iPhone 使用者迫不及待透過 OTA 下載更新，導致 OTA 下載軟體安裝檔的速度會變很慢。想要盡速體驗新系統的使用者，建議可以準備電腦，透過瀏覽器下載 IPSW 再搭配透過 Lightning 連接線進行更新。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/205297/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：Apple、MacRumors

延伸閱讀

Apple Watch秋天有戲？ 蘋果：將聚焦17個健康功能

安卓不收錢…蘋果遭控從Apple pay獲取每年300億利潤

世界表情符號日 跨世代最愛用符號超暖心 iOS 16搶先預告新增6款新動作

打麻將竟抓出Apple Watch「最大漏洞」 一條通知毀了全場氣氛

相關新聞

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

蘋果（Apple）日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級，可在最深達6公尺水中撐過最長30分鐘時間，但效果真有那麼厲害嗎？國外一名網友「實測設備」，意外將iPhone 13掉落海底長達5小時以上，沒想到竟然還能使用，引起網友熱議。

Apple 釋出 macOS Monterey 12.5、watchOS 8.7、HomePod 15.6、 tvOS 15.6 系統更新

Apple 一口氣發布了 macOS Monterey 12.5、watchOS 8.7、HomePod 15.6、tvOS 15.6 系統更新，這次更新都是修復小問題與安全性問題，最重大的更新是 HomePod 的 Siri 將支援國語、粵語和日語，建議使用者們儘速更新。

Apple 釋出 iOS 15.6 / iPadOS 15.6 更新，修復設定顯示儲存空間已滿、點字裝置變慢等問題

Apple 推出 iOS 15.6 / iPadOS 15.6 系統更新，這次更新有增強功能、錯誤修正和安全性更新，修正了設定顯示儲存空間已滿、點字裝置變慢…等問題，另外由於這次涉及安全性更新，因此建議使用者們要儘速更新唷！

AirPods 充電盒可以 DIY 了！瑞士碩士生公開 3D 列印製作圖，還把連接埠變成 USB-C

瑞士蘇黎世聯邦理工學院機械人學碩士 Ken Pillonel 不只會把 iPhone 改成 USB-C 連接埠，在 2022 年 5 月中旬更對外透露自己正研究把 AirPods 的 Lightning 連接埠改成 USB-C。 根據外媒《MacRumors》報導，Ken Pillonel 不僅成功把 AirPods 變成 USB-C 連接埠，更厲害的是他以 3D 列印製作 USB-C 連接埠 AirPods 充電盒，解決 AirPods 的維修問題。

動手玩／Pixel 6a透過軟體、網路運算平衡硬體規格上的使用體驗落差

如同過去在Pixel系列機種推出名稱後綴加上「a」平價機種，標榜雖然硬體規格相對精簡，卻不足以影響Google服務使用體驗，Google今年也在Google I/O 2022期間宣布推出新款Pixel 6a，預計在7月28日正式上市，而目前也已經開放預訂，筆者此次也提早取得市售機種，藉此確認此款平價機種實際使用感受。

Jabra在台推出全新單耳藍牙耳機旗艦款Talk 65 對應80%通話降噪與14小時續航時間

Jabra在台推出，標榜透過雙麥克風設計實現高達80%降噪效果，藉此在移動過程維持清晰通話，同時也能對應長達14小時連續通話時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。