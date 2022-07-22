Apple 釋出 iOS 15.6 / iPadOS 15.6 更新，修復設定顯示儲存空間已滿、點字裝置變慢等問題
Apple 推出 iOS 15.6 / iPadOS 15.6 系統更新，這次更新有增強功能、錯誤修正和安全性更新，修正了設定顯示儲存空間已滿、點字裝置變慢…等問題，另外由於這次涉及安全性更新，因此建議使用者們要儘速更新唷！
iOS 15.6 新功能一覽
修正了即使裝置儲存空間可用，「設定」仍可能會持續顯示裝置儲存空間已滿的問題
修正了可能導致點字裝置在「郵件」中導覽文字時減慢或停止回應的問題
修正了 Safari 中標籤頁可能返回先前頁面的問題
iPadOS 15.6 新功能一覽
修正了即使裝置儲存空間可用，「設定」仍可能會持續顯示裝置儲存空間已滿的問題
修正了可能導致點字裝置在「郵件」中導覽文字時減慢或停止回應的問題
修正了 Safari 中標籤頁可能返回先前頁面的問題
安裝 iOS/iPadOS 注意事項
更新 iOS 15 之前，一定要先備份手機資料，使用者可以透過 iCloud 雲端備份或透過 iTunes 進行備份。資料備份雖然需要等待一些時間，但是要是有個萬一的話，有備份才能保護自己的資料，避免資料遺失。
此外，iOS 15 作業系統一旦開放更新，將吸引成千上萬的 iPhone 使用者迫不及待透過 OTA 下載更新，導致 OTA 下載軟體安裝檔的速度會變很慢。想要盡速體驗新系統的使用者，建議可以準備電腦，透過瀏覽器下載 IPSW 再搭配透過 Lightning 連接線進行更新。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/205297/，聯合新聞網獲授權轉載。》
圖片及資料來源：Apple、MacRumors
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