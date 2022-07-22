Apple 釋出 macOS Monterey 12.5、watchOS 8.7、HomePod 15.6、 tvOS 15.6 系統更新
Apple 一口氣發布了 macOS Monterey 12.5、watchOS 8.7、HomePod 15.6、tvOS 15.6 系統更新，這次更新都是修復小問題與安全性問題，最重大的更新是 HomePod 的 Siri 將支援國語、粵語和日語，建議使用者們儘速更新。
macOS Monterey 12.5
Apple 發布了 macOS Monterey 12.5 作業系統更新，這次更新主要修復問題，包括：
修正了 Safari 中標籤頁可能返回先前頁面的問題
系統更新操作方式
想更新系統方法很簡單，先從「蘋果（）」選單中開啟「系統偏好設定」，點選「軟體更新」後，再按一下「立即升級」就可以了。
但要注意系統更新之後，會自動重新開機，因此建議在睡覺的時間再進行更新。
watchOS 8.7
Apple 蘋果釋出 watchOS 8.7 軟體更新，主要針對 Apple Watch 安全性更新和錯誤修正，建議使用者們都要儘速更新。
HomePod 15.6
Apple 釋出支援 HomePod 和 HomePod mini 15.6 軟體更新，最重要的是 Siri 語音辨識新增支援國語（中國大陸、台灣）、粵語（中國大陸、香港）和日文，同時也改進執行效能和穩定性。
這次的功能對於多數使用者來說，是相當實用的更新！
tvOS 15.6
Apple 釋出的 tvOS 15.6 更新側重於錯誤修復、改進效能和小調整，沒有重大的更新內容。先前在 Beta 測試版裡，也沒有發現新功能。
想要更新 Apple TV 的方法很簡單，多數的 Apple TV 會自動下載更新並跳出要求安裝提示，使用者可以選擇立即或稍後安裝。
但如果想要自己手動安裝的話，則要點選進入設定 App 的「系統」，點選「軟體更新」就沒問題啦！
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/205303/，聯合新聞網獲授權轉載。》
圖片及資料來源：MacRumors
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