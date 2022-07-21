Google智慧眼鏡真的來了 8月測試真實場景功能

在今年5月舉辦的Google I/O 2022中，Google展示結合翻譯功能的智慧眼鏡裝置，預期會從今年8月開始在更多真實場景進行測試，藉此讓Google更深入檢視在智慧眼鏡產品需要哪些功能，而這些功能會如何被使用。

Google預計透過內部員工，以及特定合作業者進行測試，其中將會使用配置相機、麥克風與顯示鏡片的原型設計機種，藉此評估諸如翻譯、即時字幕，以及音訊、圖像等提示功能，確認在不同情況下配戴使用的體驗感受。

依照Google AR、VR部門產品經理Juston Payne表示，透過實際場景測試，將能確認不同功能是否適合用在智慧眼鏡實際配戴體驗，例如透過眼鏡獲取天氣預報資訊，是否會比直接看手機螢幕還方便。

而在測試過程中，Juston Payne也說明無法透過眼鏡進行拍照或錄影，同時所有使用到的數據都會在測試結束後刪除，除了特定情況會被保留用於調整、分析，但涉及人臉、車牌、門牌等隱私內容都會被移除，即便用於研究的數據也會在30天之後移除。

至於目前此款智慧眼鏡依然處於相當初期的研發階段，暫時仍未有具體上市計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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