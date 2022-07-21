是平板也是筆電！小米Xiaomi Book S 12.4登場 入門旗艦機Xiaomi 12 Lite也有螢幕下指紋辨識

小米宣布在台推出新款入門旗艦手機Xiaomi 12 Lite、2 in 1筆電Xiaomi Book S 12.4，同時也推出新款Xiaomi智慧顯示器A2系列、Xiaomi超輕量無線吸塵器，以及Xiaomi智慧寵物餵食器及寵物飲水機，另外更宣布在台中啟用台灣地區第二家服務中心，並且將在台北信義區展開「探索米星系 智慧生活+小米快閃店」活動。

Xiaomi 12 Lite方面，分別採用Snapdragon 778G處理器，搭配6.55吋Full HD+解析度AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率，配置8GB LPDDR4X記憶體與256GB UFS 2.2儲存容量，電池則採用4300mAh容量設計，支援67W有線快充。

而機身方面，則是採用塑膠材質設計的直角平框設計，搭配平面設計的螢幕，並且搭載螢幕下指紋辨識功能，作業系統則採用基於Android 12、MIUI 13介面設計。相機方面，則分別採用3200萬像素視訊鏡頭，搭配1億800萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭構成的主相機模組。

Xiaomi 12 Lite分別在台推出輕潮綠、輕潮粉、質感黑三款配色，建議售價為新台幣13999元，隨機加贈YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務，預計在8月1日起透過小米商城mi.com、小米之家33間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物小米官方旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、ETmall東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C等通路預購。

Xiaomi Book S 12.4採用類似微軟Surface的2 in 1形式設計，以平板作為主機，搭配背後立架支撐螢幕，並且透過磁吸鍵盤保護蓋作為輸入操作，本身也支援螢幕觸控與手寫功能。

螢幕採用12.4吋、WQHD+解析度與16:10顯示比例設計，其他規格則包含採用8GB LPDDR4X記憶體，以及256GB儲存容量，另外也包含搭載1080P規格視訊鏡頭，以及支援Qualcomm Aqstic ECNS回聲與噪音控制的雙麥克風，電池容量則是4920mAh，可對應13.4小時續航電力，本身也支援透過65W氮化鎵充電器進行快充。

連接埠則採用透過USB-C介面轉接，並且搭載一組micro SD記憶卡擴充槽，機身則採鋁鎂合金材質打造，單機身重量僅720公克，機身厚度則僅有8.95mm。

建議售價方面，Xiaomi Book S 12.4將以新台幣20995元價格銷售，將於8月1日開賣，購買後開通即可獲得Microsoft 365免費試用一個月，並且加贈Xiaomi GaN充電器65W 1A1C 版。從即日起至7月31日止於小米商城mi.com、小米之家33間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物小米官方旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、ETmall東森購物網、法雅客網路商店與燦坤3C陸續開放預購。

另外，Xiaomi Book S 12.4 Keyboard也同步開賣，建議售價為新台幣2995元。

此次同步引進台灣市場的新品，還包含新款對應55吋與43吋的Xiaomi智慧顯示器A2系列，早鳥價為新台幣15999元起跳，將在7月20日起於小米商城等通路銷售，另外也包含重量僅1.2公斤的Xiaomi超輕量無線吸塵器，早鳥建議售價則是新台幣8495元。

其他引進台灣市場的新品，則包含具備調配、榨汁、冷熱雙模式混拌和攪碎冰塊等多項功能的Xiaomi智慧破壁調理機，以及包含Xiaomi智慧寵物餵食器與Xiaomi智慧寵物飲水機。建議售價方面，Xiaomi智慧破壁調理機早鳥價格為新台幣2795元，Xiaomi智慧寵物餵食器早鳥價為新台幣2495元，而Xiaomi智慧寵物飲水機早鳥價則是新台幣1395元。

小米同步宣布將於台中啟用台灣市場第二間直營服務中心，預計在8月13日於台中一中商圈開幕，當天將推出五大好康服務，包含免費手機貼膜、免費手機健檢換好禮、手機維修免服務費，以及廢手機回收再送小米之家台中直營店購物金500元，並且同時祭出Xiaomi智慧顯示器遙控器只要優惠價新台幣100元。另外，小米也將在7月28日於台北信義香堤廣場展開「探索米星系 智慧生活+小米快閃店」活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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