三星曝Unpacked發表會活動邀請函 8月10登場、美國悄展開新機預購

日前預告即將在8月舉辦下一場Unpacked新機發表活動後，三星稍早正式釋出邀請函，確定活動將在台灣時間8月10日晚間9點登場。

依照三星說明，此次活動依然會以線上形式舉辦，並未恢復以實體形式舉辦。

另外，三星也在美國展開新機預訂活動，並且強調僅需在8月10日以前登記個人姓名與電子郵件資料即可完成預訂，並且無須預先繳納任何費用，即便最終未決定購機也不會造成損失。

而若預先訂購新款手機、手錶與耳機的話，將額外獲得200美元的購物金，預先訂購新款手機與手錶則可獲得150美元購物金，至於預先訂購新款手機與耳機則可獲得130美元購物金。至於單獨預訂新款手機的話，將可獲得能在三星官網購物使用的100美元購物金，預購新款手錶則可獲得50美元，而預購新款耳機則可獲得30美元。

三星接下來即將揭曉新機，預期包含新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4，以及Galaxy Z Flip 4，其中可能會針對螢幕規格、相機功能進行升級，另外也預期揭曉換上新款紫色設計的Galaxy S22，藉此吸引更多消費者換機。

除此之外，三星也預期會公布新款智慧手錶Galaxy Watch 5系列，其中可能會取消實體錶圈介面，改以虛擬觸控操作的數位錶圈功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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