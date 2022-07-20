三星曝Unpacked發表會活動邀請函 8月10登場、美國悄展開新機預購
日前預告即將在8月舉辦下一場Unpacked新機發表活動後，三星稍早正式釋出邀請函，確定活動將在台灣時間8月10日晚間9點登場。
依照三星說明，此次活動依然會以線上形式舉辦，並未恢復以實體形式舉辦。
另外，三星也在美國展開新機預訂活動，並且強調僅需在8月10日以前登記個人姓名與電子郵件資料即可完成預訂，並且無須預先繳納任何費用，即便最終未決定購機也不會造成損失。
而若預先訂購新款手機、手錶與耳機的話，將額外獲得200美元的購物金，預先訂購新款手機與手錶則可獲得150美元購物金，至於預先訂購新款手機與耳機則可獲得130美元購物金。至於單獨預訂新款手機的話，將可獲得能在三星官網購物使用的100美元購物金，預購新款手錶則可獲得50美元，而預購新款耳機則可獲得30美元。
三星接下來即將揭曉新機，預期包含新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4，以及Galaxy Z Flip 4，其中可能會針對螢幕規格、相機功能進行升級，另外也預期揭曉換上新款紫色設計的Galaxy S22，藉此吸引更多消費者換機。
除此之外，三星也預期會公布新款智慧手錶Galaxy Watch 5系列，其中可能會取消實體錶圈介面，改以虛擬觸控操作的數位錶圈功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【我老了？】抱歉！年輕人不用Google搜尋…改用這2個App探索新知
▪ 不要再叫我加賴！iPhone、安卓教你阻擋報明牌騷擾訊息
▪ 2個月後就有iPhone 14...現在該買13嗎？果粉曝官方一貫行銷手法
▪ 【開箱】她驚OPPO Find X5 Pro噴電 玩遊戲順溜溜「但幾乎難跑滿120Hz」
▪ 【周報】HTC元宇宙手機外國人也不看好？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言