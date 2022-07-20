三星曝Unpacked新機發表活動將在8月10日登場 新款折疊手機有望登場
三星稍早在官方粉絲團釋出圖像內容，暗示下一場Unpacked新機發表活動即將在8月登場，預期將會揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4，以及Galaxy Z Flip 4。
沒意外的話，三星預計會在今年8月10日舉辦下一場Unpacked新品發表活動，但目前還無法確認是否將恢復實體形式舉辦，或是維持線上形式發表。
而接下來預計公布的新機，預期包含新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4，以及Galaxy Z Flip 4，其中可能會針對螢幕規格、相機功能進行升級，另外也預期揭曉換上新款紫色設計的Galaxy S22，藉此吸引更多消費者換機。
除此之外，三星也預期會公布新款智慧手錶Galaxy Watch 5系列，其中可能會取消實體錶圈介面，改以虛擬觸控操作的數位錶圈功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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