一凸還有一凸凸！iPhone 14 Pro鏡頭比12 Pro凸出2.78倍 放桌上恐傾斜晃動

iPhone 14系列幾乎每周都有新爆料！不少傳聞指出iPhone 14 Pro Max系列將是史上鏡頭「最大粒」又凸的手機，但到底有多凸？外媒流傳一份文件圖，發現iPhone 14 Pro Max鏡頭凸起高度竟然比iPhone 12 Pro Max多出1倍多。

appleinsider報導，百度iPhone 14吧一名名叫「蘋果深圳富士康生產員」秀出iPhone 14 Pro Max設計圖，上頭可見手機的詳細尺寸，厚度似乎比iPhone 13 Pro Max要來的厚一些。兩者的尺寸如下：

．iPhone 14 Pro Max：160.71 x 78.78 x 7.85mm ．iPhone 13 Pro Max：160.8 x 78.1 x 7.65mm

百度iPhone 14吧曝光疑似iPhone 14 Pro Max設計圖，裡頭有詳細的尺寸，其中iPhone 14 Pro Max鏡頭凸出4.17mm，比iPhone 12 Pro多了2.78倍。（翻攝自百度iPhone 14吧）

百度iPhone 14吧曝光疑似iPhone 14 Pro Max設計圖，裡頭有詳細的尺寸，其中iPhone 14 Pro Max鏡頭凸出4.17mm，比iPhone 12 Pro多了2.78倍。（翻攝自百度iPhone 14吧）

其中還外洩了iPhone 14 Pro Max鏡頭凸起厚度，若包含了鏡頭凸起的厚度，整體厚度將來到12.02mm，扣掉機身的7.85mm，鏡頭本身的凸起高度竟有4.17mm，《聯合新聞網》綜合先前外媒報導，iPhone 12 Pro系列鏡頭凸起高度約在1.5至1.7mm，iPhone 13 Pro約3.65mm，此次iPhone 14 Pro Max鏡頭凸出4.17mm，比iPhone 12 Pro多了2.78倍。

網路也流傳疑似實機的鏡頭特寫照，若將iPhone 14 Pro Max螢幕朝上、鏡頭朝下放置在桌面上，手機恐怕會傾斜搖晃！果真是iPhone「史上最凸的手機」。

網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX）

但iPhone 14 Pro系列此次鏡頭最凸也不是沒有原因，據傳4年沒升級的1200萬畫素主鏡頭，將升級至4800萬像素，採用自動對焦技術，光圈從F2.2升級至F1.9，支持8K影片錄製等硬體升級，也讓鏡頭變得又大又凸，恐怕也會連帶影響手機殼變厚。

網友雖然驚訝iPhone 14 Pro鏡頭變得更凸，「這狀態真的凸出太多了」，但也意外發現設計圖中的手機邊框似乎比iPhone 13 Pro系列變得更細，讓不少果粉更期待9月蘋果發表會的到來。

網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX）

網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX）

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