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放桌上恐傾斜晃動！iPhone 14 Pro鏡頭比12 Pro凸出2.78倍

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一凸還有一凸凸！iPhone 14 Pro鏡頭比12 Pro凸出2.78倍 放桌上恐傾斜晃動

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro系列傳出將改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，令不少果粉期待新機到來。（翻攝自theapplehub ig）
iPhone 14 Pro系列傳出將改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，令不少果粉期待新機到來。（翻攝自theapplehub ig）

iPhone 14系列幾乎每周都有新爆料！不少傳聞指出iPhone 14 Pro Max系列將是史上鏡頭「最大粒」又凸的手機，但到底有多凸？外媒流傳一份文件圖，發現iPhone 14 Pro Max鏡頭凸起高度竟然比iPhone 12 Pro Max多出1倍多。

appleinsider報導，百度iPhone 14吧一名名叫「蘋果深圳富士康生產員」秀出iPhone 14 Pro Max設計圖，上頭可見手機的詳細尺寸，厚度似乎比iPhone 13 Pro Max要來的厚一些。兩者的尺寸如下：

．iPhone 14 Pro Max：160.71 x 78.78 x 7.85mm

．iPhone 13 Pro Max：160.8 x 78.1 x 7.65mm

百度iPhone 14吧曝光疑似iPhone 14 Pro Max設計圖，裡頭有詳細的尺寸，其中iPhone 14 Pro Max鏡頭凸出4.17mm，比iPhone 12 Pro多了2.78倍。（翻攝自百度iPhone 14吧）
百度iPhone 14吧曝光疑似iPhone 14 Pro Max設計圖，裡頭有詳細的尺寸，其中iPhone 14 Pro Max鏡頭凸出4.17mm，比iPhone 12 Pro多了2.78倍。（翻攝自百度iPhone 14吧

百度iPhone 14吧曝光疑似iPhone 14 Pro Max設計圖，裡頭有詳細的尺寸，其中iPhone 14 Pro Max鏡頭凸出4.17mm，比iPhone 12 Pro多了2.78倍。（翻攝自百度iPhone 14吧）
百度iPhone 14吧曝光疑似iPhone 14 Pro Max設計圖，裡頭有詳細的尺寸，其中iPhone 14 Pro Max鏡頭凸出4.17mm，比iPhone 12 Pro多了2.78倍。（翻攝自百度iPhone 14吧

其中還外洩了iPhone 14 Pro Max鏡頭凸起厚度，若包含了鏡頭凸起的厚度，整體厚度將來到12.02mm，扣掉機身的7.85mm，鏡頭本身的凸起高度竟有4.17mm，《聯合新聞網》綜合先前外媒報導，iPhone 12 Pro系列鏡頭凸起高度約在1.5至1.7mm，iPhone 13 Pro約3.65mm，此次iPhone 14 Pro Max鏡頭凸出4.17mm，比iPhone 12 Pro多了2.78倍。

網路也流傳疑似實機的鏡頭特寫照，若將iPhone 14 Pro Max螢幕朝上、鏡頭朝下放置在桌面上，手機恐怕會傾斜搖晃！果真是iPhone「史上最凸的手機」。

網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX）
網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX

但iPhone 14 Pro系列此次鏡頭最凸也不是沒有原因，據傳4年沒升級的1200萬畫素主鏡頭，將升級至4800萬像素，採用自動對焦技術，光圈從F2.2升級至F1.9，支持8K影片錄製等硬體升級，也讓鏡頭變得又大又凸，恐怕也會連帶影響手機殼變厚。

網友雖然驚訝iPhone 14 Pro鏡頭變得更凸，「這狀態真的凸出太多了」，但也意外發現設計圖中的手機邊框似乎比iPhone 13 Pro系列變得更細，讓不少果粉更期待9月蘋果發表會的到來。

網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX）
網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX

網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX）
網路也流傳疑似iPhone 14 Pro Max實機鏡頭特寫照片，可見放在桌面上，會讓手機機身傾斜晃動。（翻攝自推特iManuMX

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