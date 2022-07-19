快訊

今召開記者會「表明決心」 羽生結弦傳將引退「不再比賽」

高中免試入學上午11時放榜 各學區查詢網址在這裡

【早晨財經速解讀】00900富邦特選高股息成分股全換 8月配息能站回15元發行價？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為7月27日揭曉鴻蒙作業系統3.0 估推出新款Mate 50系列手機與更多新品

聯合新聞網／ 楊又肇

華為稍早證實將在7月27日正式揭曉鴻蒙作業系統3.0，有可能將伴隨推出新款Mate 50系列手機，以及更多應用鴻蒙作業系統裝置。

在此之前，華為已經在6月時進行鴻蒙作業系統3.0 beta版本測試，其中針對流暢度、隱私安全、介面設計與超級終端應用進行強化，並且重新調整程式資料存取權限，另外也藉由模糊定位功能確保隱私安全，同時也加入防詐騙等功能。

其他部分，則預期會強化超級桌面、增加上鎖畫面的卡片功能，以及資料夾大小可調設計，另外也將提高SDK工具組的API資源版本，並且強化JS/eTS程式開發應用，藉此提高系統執行流暢度。

除了鴻蒙作業系統3.0版本，預期華為接下來也將公布新款Mate 50系列手機，分別包含標準款Mate 50、大尺寸螢幕設計的Mate 50X，以及高階款Mate 50 Pro，以及入門款Mate 50E，另外也預期將繼續與Porsche Design合作Mate 50 RS。

至於網路連接部分，手機本身依然僅支援4G連網功能，分別將採用Snapdragon 8 Gen 1處理器4G版本，以及同樣僅支援4G連網的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，但部分機種則會採用華為旗下海思半導體打造的Kirin 9000S處理器，並且將透過內建5G連網功能的手機殼配件，讓手機可以獲得5G連網功能。

手機產品之外，預期華為也準備揭曉包含Free Buds Pro 2真無線耳機、智慧螢幕S Pro 86、新款MateBook X、新款MatePad Pro 11，以及鎖定與電信業者合作銷售的暢享50 Pro 手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 詐騙

延伸閱讀

Qualcomm暗示將針對穿戴裝置推出新一代Snapdragon Wear處理器

三星Galaxy S23系列 被爆將大量採用Qualcomm處理器

任正非親自當司機接送北大女教授？ 華為駁斥

余承東：汽車是華為唯一虧損業務 絕對是難幹生意

相關新聞

美國隊長認證「iPhone 12太重」！懷念這功能 網笑：拿得動雷神之槌卻拿不動手機？

以《美國隊長》與《鋒迴路轉》打出名氣的男星克里斯伊凡（Chris Evans）日前接受採訪表示，自己懷念「Home鍵」，且說新iPhone太重了。

不用靠運氣！iPhone撿便宜有訣竅 圖解歷史交易價揭入手最佳時間

蘋果秋季發表會將於9月登場，不少果粉期待iPhone 14正式亮相，但最近卻有網友好奇「在發表會前購買iPhone 13划算嗎？」擔心發表會後官方釋出的行銷優惠不夠誘人。不過別擔心，撿便宜也有訣竅！國

增加可凹折手機設計彈性 TCL秀可內外凹折、支援手寫筆的螢幕

稍早於中國福州市舉辦的ICDT 2022國際顯示技術大會上，TCL旗下華星光電展示的全球首款無偏光片設計、可對應360度內外凹折使用的螢幕，另外也展示全球第一款採17吋設計的IGZO IJP OLED可凹折螢幕。

華為7月27日揭曉鴻蒙作業系統3.0 估推出新款Mate 50系列手機與更多新品

華為稍早證實將在7月27日正式揭曉鴻蒙作業系統3.0，有可能將伴隨推出新款Mate 50系列手機，以及更多應用鴻蒙作業系統裝置。

新款還比較慢？MacBook M2版本被爆這規格「降速50%」 蘋果官方給說法了

近日，外媒報導指稱MacBook Air、Pro M2版本當中的256GB版本被發現SSD速度比上代（M1版本）慢了一倍以上；對此，蘋果官方也正式發聲回應了。 外媒《MacRumors》報導指出

Intel曝Arc 770桌機版顯示卡 效能再升級、還配RGB燈效

除了公布Arc A750桌機版顯示卡，Intel稍早再度透露將推出名為Arc A770的桌機版顯示卡，顯然將會對應更高顯示效能，同時也確定將在卡上搭載RGB燈效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。