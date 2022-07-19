華為7月27日揭曉鴻蒙作業系統3.0 估推出新款Mate 50系列手機與更多新品

華為稍早證實將在7月27日正式揭曉鴻蒙作業系統3.0，有可能將伴隨推出新款Mate 50系列手機，以及更多應用鴻蒙作業系統裝置。

在此之前，華為已經在6月時進行鴻蒙作業系統3.0 beta版本測試，其中針對流暢度、隱私安全、介面設計與超級終端應用進行強化，並且重新調整程式資料存取權限，另外也藉由模糊定位功能確保隱私安全，同時也加入防詐騙等功能。

其他部分，則預期會強化超級桌面、增加上鎖畫面的卡片功能，以及資料夾大小可調設計，另外也將提高SDK工具組的API資源版本，並且強化JS/eTS程式開發應用，藉此提高系統執行流暢度。

除了鴻蒙作業系統3.0版本，預期華為接下來也將公布新款Mate 50系列手機，分別包含標準款Mate 50、大尺寸螢幕設計的Mate 50X，以及高階款Mate 50 Pro，以及入門款Mate 50E，另外也預期將繼續與Porsche Design合作Mate 50 RS。

至於網路連接部分，手機本身依然僅支援4G連網功能，分別將採用Snapdragon 8 Gen 1處理器4G版本，以及同樣僅支援4G連網的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，但部分機種則會採用華為旗下海思半導體打造的Kirin 9000S處理器，並且將透過內建5G連網功能的手機殼配件，讓手機可以獲得5G連網功能。

手機產品之外，預期華為也準備揭曉包含Free Buds Pro 2真無線耳機、智慧螢幕S Pro 86、新款MateBook X、新款MatePad Pro 11，以及鎖定與電信業者合作銷售的暢享50 Pro 手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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