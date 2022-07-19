美國隊長認證「iPhone 12太重」！懷念這功能 網笑：拿得動雷神之槌卻拿不動手機？
以《美國隊長》與《鋒迴路轉》打出名氣的男星克里斯伊凡（Chris Evans）日前接受採訪表示，自己懷念「Home鍵」，且說新iPhone太重了。
根據《apple insider 》報導，儘管克里斯伊凡是Apple TV+的愛好者，但他並不是iPhone 12的粉絲，他表示他想念有Home鍵的iPhone，還說若有機會的話，他很想換回iPhone6s。
今年6月克里斯伊凡終於把他使用多年的iPhone 6s升級新款iPhone，但受訪時他透露，對新的設計不太滿意，因為Apple改變了Home鍵和弧形設計，且他也抱怨新的iPhone太重，他需要用他的手指來支持，以保持手機話筒的高度。
他說，重量並不是iPhone唯一的問題，他也說他想要的不是iPhone SE，而是iPhone6的設計，他希望舊有的功能設計。有網友看到這段訪問，回應「看來克里斯伊凡並不知道iPhone 13 mini比比6s輕，也不知道比6s有更大螢幕」，也有網友戲稱「他舉得起雷神之錘，卻拿不動iPhone？」
據了解，克里斯伊凡接演了Apple TV+的迷你影集《捍衛雅各》（Defending Jacob），且蘋果為了他和性感女神史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）合演的新片《Project Artemis》付了一億美元（近30億台幣），這部新片未來將會在Apple TV+播出。
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