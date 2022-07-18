不用靠運氣！iPhone撿便宜有訣竅 圖解歷史交易價揭入手最佳時間

蘋果秋季發表會將於9月登場，不少果粉期待iPhone 14正式亮相，但最近卻有網友好奇「在發表會前購買iPhone 13划算嗎？」擔心發表會後官方釋出的行銷優惠不夠誘人。不過別擔心，撿便宜也有訣竅！國外科技網站《iPhone Wired》整理出iPhone價格變化，只要按照價格變化規律就能找到最省錢的入手方法。

二手交易網站《Decluttr》2019年曾發表一項追蹤iPhone 7至XS價格變化的數據，他們發現舊款iPhone會在發表會後的第1個月掉價至少40%，往後的幾個月裡開始趨於穩定，平均每月掉價1%左右，從圖表可見掉價趨勢為發表會後的前3個月最顯著；奇特的是，新款iPhone在第1個月同樣會有大幅貶值，需要歷經幾個月時間才會價格回穩。

二手市場追蹤iPhone 7至XS的價格變化。 圖擷自《Decluttr》

另一家二手拍賣網站《Sellcell》則統計iPhone上市1年後的折舊價格變化，以iPhone 12 256GB為例，在第1個月折舊價格下降54.8%，往後價格不斷震盪，直到1年後才恢復過去的43.9%。

iPhone 12上市1年後的折舊價格變化。 圖擷自《Sellcell》

綜合上述，若你想買到一部便宜的舊手機，最好還是選在iPhone發表會之後，屆時iPhone價格將出現明顯降幅，即使不想購買二手機，蘋果官方近年來也會積極降低舊手機的價格，例如當前的iPhone 12售價為22,900元、iPhone 11則為16,500元。

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