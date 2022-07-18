新款還比較慢？MacBook M2版本被爆這規格「降速50%」 蘋果官方給說法了
近日，外媒報導指稱MacBook Air、Pro M2版本當中的256GB版本被發現SSD速度比上代（M1版本）慢了一倍以上；對此，蘋果官方也正式發聲回應了。
外媒《MacRumors》報導指出，M2版本256GB的MacBook Air及Pro使用單組NAND晶片，反觀M1版本則由2組128GB組成，導致M2版本讀取速度比前代慢了50%、寫入速度慢了30%。
專門解析數位產品的YouTube頻道Max Tech實測後發現，M1版本讀取速度最高達2900 MB/s、寫入速度達2215 MB/s，但M2版本讀取速度卻只有1446MB/s、寫入則僅1463MB/s，確實存在M2版本讀存取速度較M1版本慢的狀況。
蘋果官方對《The Verge》作出回應，由於M2晶片的性能提升，使得新款的 MacBook Air及Pro的運算速度更快，且勝於配備強大的M1，新機搭載高密度的NAND晶片，為一組256GB，雖然跑分速度可能與前代有所不同，但基於M2的新系統在現實中的性能甚至是更快的。
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