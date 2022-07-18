Intel曝Arc 770桌機版顯示卡 效能再升級、還配RGB燈效

除了公布Arc A750桌機版顯示卡，Intel稍早再度透露將推出名為Arc A770的桌機版顯示卡，顯然將會對應更高顯示效能，同時也確定將在卡上搭載RGB燈效。

透過加拿大YouTuber，同時具備主持人、製作人身分的Linus Sebastian所主持《WAN Show》節目，Intel效能策略長Ryan Shrout再度透露將推出名為Arc A770的桌機版顯示卡，同樣將以限量版形式提供。

而外觀部分，Arc A770與稍早公布的Arc A750幾乎相同，但Arc A770將會額外搭載RGB燈光，藉此呼應遊戲視覺效果。在介面部分，Arc A770則預期對應3組DisplayPort輸出，以及1組HDMI輸出，並且透過6+8 Pin形式供電運作，一樣透過兩組風扇進行散熱。

至於顯示架構方面，Arc A770依然基於代號Alchemist的Xe HPG顯示架構，但預期將發揮完整顯示效能，有可能對應32組Xe核心，並且配置16GB GDDR6顯示記憶體，本身則將以225W熱設計功耗運作。

目前Intel尚未公布Arc A770與Arc A750具體細節，但預期最快會在7月至8月期間公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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