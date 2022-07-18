想讓手機背蓋變透明嗎？貼膜業者推機身貼紙 讓iPhone變成Nothing Phone (1)
在Nothing推出旗下第一款採用透明背蓋設計的Phone (1)之後，機身貼膜業者Dbrand也宣布推出取自Nothing設計想法的機身貼紙，讓iPhone 13 Pro Max、三星Galaxy S22 Ultra，以及Google的Pixel 6 Pro也能「換上」類似Phone (1)的背蓋設計。
而從Dbrand在Twitter發文還特別標注Nothing，加上產品還直接採用「Something」名稱，或許此項產品也是與Nothing有所合作，並且將Phone (1)的背蓋設計推廣到更多品牌機種。
we made something from @nothing. pic.twitter.com/zDJ9H0Tv0j— dbrand (@dbrand) July 15, 2022
目前Dbrand推出的機身貼紙僅針對iPhone 13 Pro Max、三星Galaxy S22 Ultra，以及Google的Pixel 6 Pro提供，暫時並未針對其他機種提供相應適用版本，而每組機身貼紙售價則是24.95美元。
除了機身貼紙，消費者還可以額外以19.95美元價格加購玻璃保護貼，或是額外以29.95美元或34.95美元加購具備防滑設計的保護殼配件。
另外，Dbrand也針對蘋果推出對應iPhone 12、iPhone 13等機種使用的MagSafe磁吸充電器也提供機身貼紙，同樣可以仿照Phone (1)背蓋設計，可以直接「看見」內側的無線充電線圈。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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