想讓手機背蓋變透明嗎？貼膜業者推機身貼紙 讓iPhone變成Nothing Phone (1)

在Nothing推出旗下第一款採用透明背蓋設計的Phone (1)之後,機身貼膜業者Dbrand也宣布推出取自Nothing設計想法的機身貼紙,讓iPhone 13 Pro Max、三星Galaxy S22 Ultra,以及Google的Pixel 6 Pro也能「換上」類似Phone (1)的背蓋設計。

而從Dbrand在Twitter發文還特別標注Nothing,加上產品還直接採用「Something」名稱,或許此項產品也是與Nothing有所合作,並且將Phone (1)的背蓋設計推廣到更多品牌機種。

we made something from @nothing. pic.twitter.com/zDJ9H0Tv0j