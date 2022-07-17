Intel將推出Arc A750桌機版顯示卡 可滿足主流遊戲顯示運算效能
日前在中國市場率先宣布推出Arc A380桌機版顯示卡之後，Intel再次預告將推出更高階的Arc A750桌機版顯示卡，效能約在NVIDIA鎖定主流遊戲市場打造的GeForce RTX 3060之上，可在2K解析度顯示規格維持60fps畫格數的運作效能。
Intel效能策略長、同時也是玩家身分的Ryan Shrout預告接下來即將推出的Arc A750桌機版顯示卡，在預告影片除了以《電馭叛客2077》、《F1 2021》等遊戲為例，顯示此款顯示卡能在採用Intel Core i9-12900K、華碩ROG Maximus Z690主機板、32GB (16GB x 2)DDR5-4800MHz記憶體等規格配置下，依然能在2K解析度顯示輸出情況下，維持60fps的畫格數運作表現。
而在多款遊戲執行效率比較下，Intel更強調可以壓制NVIDIA鎖定主流遊戲市場打造的GeForce RTX 3060，相較先前推出的Arc A380桌機版顯示卡效能不比NVIDIA GTX 1650、AMD Radeon RX 6400情況，顯然提升不少。
目前Intel尚未公布Arc A750桌機版顯示卡具體細節，但顯然也是基於代號Alchemist的Xe HPG顯示架構，其中將採用24組Xe顯示核心與12GB GDDR6顯示記憶體，同時採用6+8 PIN針腳供電設計，熱設計功耗預期會在225W。
至於此次預告的Arc A750桌機版顯示卡，實際上就是日前以「One More Thing」預告將在今年夏季推出的Arc A-Series Limited Edition官方設計版本，卡身以佔用2組PCIe插槽寬幅為設計，顯示輸出則包含3組DisplayPort與1組HDMI，預計在今年夏季正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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