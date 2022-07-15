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南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

垃圾簡訊收不停！男子出奇招全拉進群組 甜喊：老婆們別搶

聯合新聞網／ 綜合報導
近期垃圾簡訊猖狂，令許多人困擾。示意圖/Ingimage
近期垃圾簡訊猖狂，令許多人困擾。示意圖/Ingimage

近期出現非常多裝熟的垃圾簡訊，簡訊內容經常會提及「你把我賴刪了嗎？」、「有急事找你」等，不少人都相當困擾。一名男網友出奇招，將所有垃圾簡訊發送人加入「寶貝們」的群組中，還要大家互相認識，甚至公告「老公只有一個，請勿爭搶」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張截圖，圖中可見他將數人加入「寶貝們」的群組，原來是他把所有垃圾簡訊發送人都拉進群中，還表示「寶貝們你們互相認識一下，以後要怎麼跟我睡，一起睡也可以啦」、「老婆們公告，老公只有一個，代表只有一根，請勿爭搶，請老婆們排隊」。

網友將垃圾簡訊發送人拉進群組。圖／取自爆廢公社公開版
網友將垃圾簡訊發送人拉進群組。圖／取自爆廢公社公開版

該網友表示，「再傳簡訊給我啊，通通都打到我的後宮甄嬛傳」，圖中也可見不少「受害者」紛紛退出群組，還有一名暱稱為敏敏的用戶大罵「30678」，相當有趣。

其他網友紛紛留言「笑死，還有這招」、「後宮佳麗成就達成」、「我每天都好多封欸怎辦！但我不想要女的啊」、「原來可以這樣玩」、「一句老婆全被嚇跑」、「太好笑了，嚇得半死，快逃」、「被30678笑死」。

還有不少網友貼出自己收到的垃圾簡訊，提供發文網友「老婆人選」，有人留言「這篇是分享老婆的版」、「再給你一個老婆」、「提供老婆」、「你老婆走丟了，快領回去」、「把她帶回去好嗎，到處亂」。

爆廢公社

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