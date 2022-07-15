Galaxy Watch 5、Galaxy Watch 5 Pro技術支援頁面現身三星官網

三星接下來預計推出的Galaxy Watch 5與Galaxy Watch 5 Pro智慧手錶技術支援頁面，稍早已經在丹麥、比利時與挪威官網上線。

不過，目前有可能只是三星不慎將準備中的頁面內容上線，因此暫時還無法看見產品圖像與相關規格等細節，但可以確認新款智慧手錶將分別採用SM-R905F、SM-R915F與SM-R925F型號名稱，分別對應40mm款式的Galaxy Watch 5、44mm款式的Galaxy Watch 5，以及Galaxy Watch 5 Pro。

在先前消息中，三星將在新款智慧手錶採用藍寶石玻璃保護螢幕，同時也取消過往搭載的實體錶圈設計，預期將以觸控形式取代，而作業系統將會採用Google新版Wear OS 3.5，並且能使用完整Google服務。

三星預計會在今年8月前後推出Galaxy Watch 5系列智慧手錶，同時也將推出新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4與Galaxy Z Flip 4。

至於Galaxy Watch 5將區分40mm與44mm兩種規格，同時也將推出具備LTE連網功能版本，配色部分則會在40mm款式提供玫瑰金、灰色與銀色，44mm款式則會提供藍色、灰色與銀色，建議售價則分別會從300歐元、350歐元起跳。

而採45mm規格設計的Galaxy Watch 5 Pro，則預期提供黑色與鈦金兩種配色，同樣也會提供LTE連網版本，建議售價則將從490歐元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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