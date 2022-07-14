2個月後就有iPhone 14...現在該買13嗎？果粉曝官方一貫行銷手法
蘋果秋季發表會即將於9月登場，不少果粉們引頸期盼的iPhone 14新機將正式亮相，它的價位及官方後續釋出的行銷優惠也令人期待。不過，一名網友最近卻在「換手機前」感到焦慮，iPhone 14在短短2個月後就要準備上市，他不禁擔心詢問「iPhone 13 mini要現在購入還是發表會後買？」貼文引起許多資深果粉分析官方行銷的一貫做法。
原PO透過PTT發問「iPhone 13 mini要現在購入還是發表會後買？」他認為iPhone 14即將於9月的蘋果秋季發表會公布，似乎覺得現在購買新手機會「有點尷尬」，且對「發表會後可能會調降舊款手機價格」有所期待，於是好奇詢問網友發表會後舊款手機馬上降價的可能性，他也擔心「停售mini型號」的傳聞成真。
對於原PO的疑問，不少人留言回應「急就買，不急就等跳水」、「新機發表後Pro系列基本上都會（被官網）下架」、「只能擲筊了」、「猜mini還會有，但13 Pro和Max會下架！」、「我猜mini還會有賣最後一年，Pro系列是鐵定下架的，照以往的慣例都是這樣」、「舊款通常都會降3000元，iPhone 12應該也會再降3千元取代iPhone 11，然後iPhone 11會下架」。
有資深果粉就分析，「如果是官網的話，通常發表會前會進入維護，發表會結束後（如果有降價的話）官網會直接顯示新的價格」；同樣地，如果官方決定停售該產品，那就會直接從官網上消失，這名網友最後留下一句「但是誰知道呢？」，表達一切盡掌握在官方決策手裡的無奈感。
▪ 蘋果「砍頭」MacBook Pro還能用？變「類Mac mini」他曝CP值更高！
▪ 蘋果「Trade In」舊換新34樣產品跳水！iPhone這2款降最多、Mac這物少了13K
▪ 【周報】臉書輸入「蘿莉」會被警告？「@」這樣念才高級
▪ 開全球第一槍！這國家的蘋果產品全面漲價 貴到「一台抵兩台」
▪ 【教學】EXCEL加註解還能「變美美」 看表單更一目了然
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言