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2個月後就有iPhone 14...現在該買13嗎？果粉曝官方一貫行銷手法

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 13為目前最新款蘋果智慧型手機。 示意圖／法新社
iPhone 13為目前最新款蘋果智慧型手機。 示意圖／法新社

蘋果秋季發表會即將於9月登場，不少果粉們引頸期盼的iPhone 14新機將正式亮相，它的價位及官方後續釋出的行銷優惠也令人期待。不過，一名網友最近卻在「換手機前」感到焦慮，iPhone 14在短短2個月後就要準備上市，他不禁擔心詢問「iPhone 13 mini要現在購入還是發表會後買？」貼文引起許多資深果粉分析官方行銷的一貫做法。

原PO透過PTT發問「iPhone 13 mini要現在購入還是發表會後買？」他認為iPhone 14即將於9月的蘋果秋季發表會公布，似乎覺得現在購買新手機會「有點尷尬」，且對「發表會後可能會調降舊款手機價格」有所期待，於是好奇詢問網友發表會後舊款手機馬上降價的可能性，他也擔心「停售mini型號」的傳聞成真。

對於原PO的疑問，不少人留言回應「急就買，不急就等跳水」、「新機發表後Pro系列基本上都會（被官網）下架」、「只能擲筊了」、「猜mini還會有，但13 Pro和Max會下架！」、「我猜mini還會有賣最後一年，Pro系列是鐵定下架的，照以往的慣例都是這樣」、「舊款通常都會降3000元，iPhone 12應該也會再降3千元取代iPhone 11，然後iPhone 11會下架」。

有資深果粉就分析，「如果是官網的話，通常發表會前會進入維護，發表會結束後（如果有降價的話）官網會直接顯示新的價格」；同樣地，如果官方決定停售該產品，那就會直接從官網上消失，這名網友最後留下一句「但是誰知道呢？」，表達一切盡掌握在官方決策手裡的無奈感。

PTT iPhone iPhone 13

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