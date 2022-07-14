三星Galaxy Watch 5意外全都露 緊急下架有望8月登場？

還沒發表就全部爆光光了 ＸＤ

不知道獺友們有沒有記得上週編輯 Henley 寫過關於「三星 Galaxy Watch 5 系列外觀曝光」的文章，隨著時間距離八月越來越近，各大媒體持續關注下，相關資訊越來越多，除了外觀規格以外，據說尚未發表的 Galaxy Watch 5 與 Galaxy Watch 5 Pro 智慧手錶，稍早已經在丹麥、比利時與挪威官網上線！這個曝光真的是殺個編輯猝不及防～然而，好像其實單純是三星不小心把準備中的內容誤傳而已，因爲不只無法看見產品圖像與相關規格等細節，頁面目前也已下架，不過還是可以一起看看，透過這個事件，又有什麼新的資訊吧！

先點進去荷蘭官網看了一下，目前頁面顯示失效連結ＸＤ（謝謝 Google 翻譯）但此消息在推特上曝光以前，已經滿多人瀏覽過相關頁面的樣子，所以可以確認新款智慧手錶有 40mm 款式的 Galaxy Watch 5、44mm 的 Galaxy Watch 5，以及 Galaxy Watch 5 Pro，其各自對應的型號名稱為 SM-R905F、SM-R915F 與 SM-R925F。

（圖片來源：荷蘭三星官網）

目前大家知道的消息是，三星 Galaxy Watch 5 將區分 40mm 與 44mm 兩種規格，手錶將採用藍寶石玻璃保護螢幕，並且很可能取消過去三星智能手錶標誌性的實體錶圈設計，採用 Google 新版 Wear OS 3.5 作業系統，可以使用完整的 Google 服務，可惜其實編輯滿喜歡實體錶圈的說～一直覺得相較其他智能手錶，看起來很工業、很精緻。

（圖片來源：荷蘭三星官網）

以定價而言，外媒傳：

．Galaxy Watch 5（40mm）不支援 LTE：300 歐元（約台幣 8,996 元）；支援 LTE：350 歐元（約台幣 10,495 元） ．Galaxy Watch 5（44mm）不支援 LTE：350 歐元（約台幣 10,495 元）；支援 LTE：400 歐元（約台幣 11,995 元） ．Galaxy Watch 5 Pro（僅提供 45mm）不支援 LTE： 490 歐元（約台幣 14,693 元）；支援 LTE：540 歐元（約台幣 16,193 元）

（圖／電獺少女提供）

不過這些謠傳終究是謠傳而已，實際大家都還是坐等 8 月三星的 Unpacked 活動中，看到時候三星會如何發表這些新品。屆時也將推出新款螢幕可摺疊的手機 Galaxy Z Fold 4 與 Galaxy Z Flip 4，據說這款三星新代旗艦摺疊 Z Fold 4 已經通過美國聯邦通信委員會 FCC 認證，將與另一款摺疊手機 Z Flip 4 同步上市。外媒透露：Z Fold 4 將全面採用高通 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器，主螢幕 7.6 吋、外螢幕 6.2 吋，皆支援 120Hz 螢幕更新率，不論是手錶還是手機，具體我們還是一起等八月正式發表吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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