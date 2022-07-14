為撿掉落在窗外的Airpods 26歲男不幸墜樓亡

香港日前傳出驚人意外，一名26歲男子為了撿掉在窗外的蘋果AirPods耳機，不幸墜樓身亡。

根據《太陽報》報導，該名年輕男子週二凌晨被發現躺在香港街頭上，頭部重傷，且渾身是血，路人緊急打電話給服務部門。救護人員趕到現場後，將男子送往醫院治療，但因傷勢過重，仍宣告不治。

據了解，男子的耳機不小心掉落在公寓窗外的遮棚，他試著從5樓窗戶撿回來時，卻不小心從窗戶墜落，一開始目擊者還以為他是試圖要跳樓自殺。

警方後來也在街上發現了AirPods、充電器外殼和一支下載遊戲的手機，而與他合租的親人也是在警察上門通知後，才得知他的死訊。據悉，該名男子從事建築工作，而他的妻子都住在中國，意外發生後，大批員警也進入公寓裡調查。

目前檢方尚未進行驗屍，死者死因初判是高樓墜落死亡。

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