哭了！The North Face合作的realme GT 2大師探索版 台灣不會引進

日前宣布與The North Face設計師Jae Jung合作的realme GT 2大師探索版，7月12日正式在中國市場宣布推出消息，同時也推出新款筆電realme Book Air，以及新款真無線耳機realme Buds Air3 Neo。

realme GT 2大師探索版換上Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，搭配支援120Hz畫面更新率與10位元色深的6.7吋AMOLED螢幕，搭配LPDDR5X記憶體，以及與Pixelworks合作的新一代X7獨立顯示晶片，藉此強化運算效能，另外更配合遊戲使用需求，在側面邊框加入隱藏式側鍵設計。

外觀部分則由The North Face設計師Jae Jung操刀設計，融合硬殼行李箱，搭配荔枝紋牛皮紋理的再生皮革，加上金屬鉚釘設計的機身背蓋，搭配46度微弧C角設計的邊框，藉此呼應在都市中的戶外潮流生活理念，此外也推出以AG玻璃背蓋設計的冰島、蒼岩兩款配色。

而電池方面則採用100W有線快充與5000mAh電池容量，標榜可在25分鐘內將電量充滿，並且標榜可降低85%發熱情況。

相機部分，realme GT 2大師探索版採用雙5000萬畫素鏡頭，搭配200萬畫素鏡頭構成的主相機模組，支援HyperShot影像架構，藉此提高夜拍速度，並且支援光學防震與電子防震效果，另外也支援街拍2.0拍攝模式，升級長時間曝光模式，以及復古濾鏡效果，另外也加入可檢查膚質的顯微鏡2.0拍攝模式。

建議售價方面，realme GT 2大師探索版將以從人民幣3499元起跳價格銷售，預計從即日起開放預購，並且將在7月19日正式在中國市場銷售。至於新款筆電realme Book Air建議售價則從人民幣3299元起跳，新款真無線耳機realme Buds Air3 Neo建議售價則是人民幣149元。

不過，目前realme並未有計畫在台引進realme GT 2大師探索版，而新款筆電realme Book Air，以及新款真無線耳機realme Buds Air3 Neo也未有引進台灣市場的計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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