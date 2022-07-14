三星One UI Watch 4.5加入QWERTY全鍵盤輸入 雙SIM卡功能與無障礙模式
三星宣布在新版One UI Watch 4.5版本增加更多智慧手錶使用體驗，其中包含增加QWERTY全鍵盤輸入，並且增加雙SIM卡功能，另外也增加更多無障礙使用模式。
此次釋出更新，將適用於Galaxy Watch 4、Galaxy Watch 4 Classic，以及接下來預計推出的Galaxy Watch 5系列使用。
其中，新增加的QWERTY全鍵盤輸入，可直接透過滑動螢幕手勢切換模式，讓使用者能更直覺輸入文字內容。同時，在One UI Watch 4.5版本也能自由切換輸入法，例如一開始使用語音輸入，若想要多一點隱私時，可變更為鍵盤輸入。
而此次增加的雙SIM卡功能，則可讓使用者設置不同使用eSIM資訊，另外也加入更多客製化錶面，並且能選擇不同顏色和功能組合，或是依照需求快速切換不同錶面設定。
另外，此次針對無障礙使用需求部分，則是針對色弱使用者增加可調整色調、提升對比度，讓螢幕顯示字體更容易閱讀，其它視覺輔助功能還包含降低透明度和模糊、移除動畫效果，同時也針對聽障用戶加入聽力輔助功能，可針對配對的藍牙耳機調整左右聲音平衡。
其他部分，則包含加入可調整音量，以及通知訊息顯示時長的動作執行時間調整功能，以及可將首頁鍵設置為常用功能選項。而所有協助工具均整合於同一選單，讓使用者無需透過層層設定，即可快速找出個別功能設定所在位置。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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