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nubia更新紅魔7S系列遊戲手機 同步推出《變形金剛》套裝、紅魔品牌遊戲配件

聯合新聞網／ 楊又肇

隨著Qualcomm正式推出Snapdragon 8+ Gen 1處理器，nubia也針對上半年推出的紅魔7系列遊戲手機做了升級，分別推出紅魔7S與紅魔7S Pro，更在紅魔7S Pro增加銀色款「氘鋒」透明版，此次還另外與孩之寶合作《變形金剛》套裝，其中包含以大黃蜂為設計的紅魔7S Pro「大黃蜂」版，以及紅魔品牌的顯示器、鍵盤與滑鼠配件。

在紅魔7S與紅魔7S Pro的設計，基本上與紅魔7系列維持相同設計，主要是將處理器升級為Snapdragon 8+ Gen 1，兩者均維持採用6.8吋平面AMOLED螢幕，解析度依然是Full HD+。

差別在於紅魔7S採用左上角開孔、配置800萬畫素視訊鏡頭設計，畫面更新率為120Hz、支援960Hz觸控採樣率，而紅魔7S Pro則維持使用螢幕下鏡頭、解像能力達1600萬畫素，分別支援165Hz畫面更新率與720Hz觸控採樣率。

其他方面，兩款手機都採用雙擴音喇叭、保留3.5mm耳機孔，以及螢幕下指紋識別設計，同時側邊觸控按鍵則對應520Hz採樣率。

至於在紅魔7S Pro部分也額外搭載紅芯1號獨立晶片，藉此輔助提升處理側面觸控按鍵、雙X軸線性馬達等操作反應表現。相機部分則均採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

紅魔7S採用4500mAh電池容量，對應120W有線快充，紅魔7S Pro則採用5000mAh電池容量，支援135W有線快充，兩者都會隨附一組可達165W充電功率的氮化鎵充電器。

配色方面，紅魔7S僅提供黑色款式，紅魔7S Pro則推出黑色與暗色款「氘鋒」透明版，此次更額外推出銀色款「氘鋒」透明版。

另外，包含紅魔7與紅魔7 Pro均與孩之寶合作《變形金剛》套裝，其中在紅魔7《變形金剛》套裝採用密卡登設計，而紅魔7 Pro《變形金剛》套裝則是採用柯博文設計，而在紅魔7S Pro則是額外推出以大黃蜂設計款式。

建議售價方面，紅魔7S系列手機將以人民幣3999元起跳價格銷售，而採用密卡登設計的紅魔7《變形金剛》套裝建議售價則是人民幣5999元，以柯博文設計的紅魔7 Pro《變形金剛》套裝建議售價則是人民幣6999元，至於以大黃蜂為設計的紅魔7S Pro《變形金剛》套裝建議售價則是人民幣6499元，盒裝也採不同設計風格。

搭配此次推出新機，nubia也推出三款紅魔品牌遊戲周邊配件，其中包含對應160Hz畫面更新率、採Mini LED面板設計的27吋紅魔電競顯示器，支援NVIDIA G-Sync與AMD Free Sync技術，本身採HDMI 2.1與可對應90W功率供電的USB-C連接埠，解析度則區分4K與2K兩種設計，而4K解析度版本更區分額外支援無線鏡射輸出顯示功能。

其他配件則包含採100組按鍵配置、採TTC快銀軸與RGB背光設計，本身更具備可顯示設定狀態的1.47吋螢幕，以及可以快速調整設定參數的旋鈕，另外也提供一組採左右對稱設計、具備RGB背光與GM 8.0 Black Mamba微動開關的滑鼠配件。

目前三款配件都尚未公布具體售價，並且預計在9月才會正式推出。

而依照nubia說明，包含「氘鋒」透明版與《變形金剛》套裝版本僅會在中國市場銷售，將與標準版本一同在即日起開放預購，預計在7月15日開放銷售，而紅魔7S Pro預計會在7月26日正式推出國際版本，但目前暫時尚未公布具體售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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