LG在台引進特殊16:18顯示比例的DualUp螢幕 以及可吊掛使用的Libero螢幕
LG宣布在台引進去年底揭曉採特殊16:18顯示比例的DualUp螢幕，同時也宣布引進可搭配掛架固定在辦公室隔板使用的Libero螢幕，藉此鎖定不同工作使用需求。
其中，DualUp螢幕採用特殊16:18顯示比例，就像是將兩台16:9顯示比例的21.5吋螢幕上下拼接，實際尺寸為27.6吋，藉此對應更大顯示範圍，同時也能滿足工作顯示需求。
DualUp螢幕將隨附一組支架配件，方便使用者在桌面側邊架設螢幕，並且能依照使用需求調整高度等位置，甚至也能改變螢幕顯示方向。螢幕本身則採用Nano IPS顯示面板，並且對應300 nits亮度表現，支援1000:1顯示對比與HDR10顯示模式，本身也具備90W輸出電力的USB-C連接埠，方便直接連接筆電使用。
而此次同步引進台灣的Libero螢幕，則可配合隨附的2-Way支架，讓螢幕可放在桌面上使用，或是直接吊掛在隔板上，讓桌面可以騰出更多空間。
Libero螢幕採用27吋、2K QHD解析度設計的Nano IPS顯示面板，對應sRGB 99%廣色域與HDR10顯示效果，同樣支援USB-C連接埠，但輸出電力僅達65W，另外也隨附對應1080P解析度的網路攝影機、麥克風與擴音喇叭設計，方便使用者用於線上會議等需求。
DualUp螢幕將從即日起至7月24日於LG官方線上商城首賣，建議售價為新台幣25900元，Libero螢幕則預計在8月1日至14日期間於LG官方線上商城預購，建議售價為新台幣17900元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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