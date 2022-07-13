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Nokia推出可收納一組真無線耳機的音樂功能手機、Nokia 8210 4G與Nokia 2660 Flip復刻手機

聯合新聞網／ 楊又肇

HMD Global稍早宣布推出結合耳機設計的功能手機Nokia 5710 XpressAudio、支援4G連網功能的復刻功能手機Nokia 8210 4G，以及可選擇專用充電座的折疊式功能手機Nokia 2660 Flip，另外也推出新款8吋平板Nokia T10。

其中，Nokia 5710 XpressAudio在機身採用特殊滑蓋設計，內側可收納一組真無線耳機，完整充電時可對應4小時音樂播放，或是2.4小時通話使用時間，手機本身則搭載1450mAh電池容量設計，在安裝使用兩張SIM卡情況下，可對應長達20天使用時間，在4G網路連接下的連續通話則可達6小時。

Nokia 5710 XpressAudio建議售價為74.99英鎊，預計在7月下旬於英國市場推出。

而此次同步推出的Nokia 8210 4G，則是以Nokia過去在1999年10月推出的功能手機Nokia 8210為基礎，並且加上4G連網功能，另外也推出可搭配選購充電座使用的Nokia 2660 Flip，建議售價分別為64.99英鎊與64.99英鎊，同樣會在7月下旬於英國市場推出。

另外，此次同步揭曉的8吋平板Nokia T10，則是採用原生Andorid作業系統，僅提供Wi-Fi連網規格，建議售價為129英鎊，預計在今年8月於英國市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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