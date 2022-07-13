希望顛覆手機市場「無聊」局面的Nothing Phone (1)正式推出 台灣地區即日起開放預訂

日前持續做了不少預熱，同時標榜將扭轉目前逐漸變得「無聊」的手機市場局面，Nothing終於宣布旗下首款手機Nothing Phone (1)正式推出。

Nothing表示，Phone (1)在預購期間的候補名單已經超過20萬名，而前100部生產的Phone (1)更拍賣平台出現超過3萬美元的出價，顯然成為近年以最受期待的科技產品之一。

硬體規格方面，Phone (1)採用6.55吋、支援10億色彩表現與HDR10+顯示效果的OLED螢幕，本身也支援120Hz畫面更新率，處理器則確定採用Qualcomm Snapdragon 778 5G規格，強調此款處理器可在效能與使用時的發熱、電池續航表現取得平衡，因此在規格上並未刻意選擇高階旗艦處理器，同時也能讓手機以更合理價位銷售。

而較特殊部分，在於以超過400個零件構成的透明背蓋，設計概念是以紐約地鐵作為發想，同時導入科技感的設計，藉此呈現不同視覺感受。在呼應環保部分，則是強調採用100%再生鋁打造機身框體，並且在超過50%比例的塑膠零件採用生物基與可回收材質打造，機身更對應IP53等級生活防潑水設計，通訊功能則支援雙SIM卡使用模式。

背面的Glyph燈號介面，則是以900顆LED燈組成，並且能透過個別獨特燈光效果，讓使用者識別來電身分、訊息通知，以及判斷充電狀態，同時也能藉由Glyph介面凸顯Phone (1)讀有特色。同時，僅需將手機翻轉，讓Glyph介面朝上即可快速轉換成靜音模式，並且可透過燈光效果判斷手機狀態。

電池部分則採4500mAh容量設計，支援33W PD3.0有線快充，以及15W Qi無線充電與5W反向充電，最快可在30分鐘內以有線形式充滿50%電量，電池約可對應18小時使用時間，或是在待機狀態下維持2天使用電力。

鏡頭部分，Phone (1)採用搭配Sony IMX471、1/3.1吋感光元件與f/2.45光圈設計的1600萬畫素視訊鏡頭，主相機模組則分別採用搭配Sony IMX766、1/1.56吋感光元件與f/1.88光圈設計，支援光學防震與電子防震的5000萬畫素廣角鏡頭，以及同樣採5000萬畫素設計，搭配三星ISOCELL JN1、1/2.76吋感光元件與f/2.2光圈，並且對應114°拍攝視角的超廣角鏡頭。

至於作業系統部分，則採用客製化介面、基於Android設計的Nothing OS，並且標榜未搭載任何商業合作性質的預裝軟體，並且保證提供3年Android系統版本升級，以及4年內每2個月一次的安全更新。

功能部分，Nothing OS採用量身打造的Widget、字體、音效，以及桌布設計，並且能讓使用者更容易使用第三方硬體產品，例如可直接使用Phone (1)解鎖Tesla車輛車門、打開空調、查看剩餘里程等，未來也計畫與更多第三方品牌合作。

另外，Phone (1)也將自動針對app使用頻率，動態調整記憶體等運算資源，讓app能以更快速度啟用，並且降低app耗電量，同時也能透過預載的NFT Gallery app收藏、展示NFT內容，或是追蹤NFT內容價格。

Phone (1)將推出黑色與白色兩款配色，分別推出搭載8GB記憶體與256GB儲存容量，以及配置12GB記憶體與256GB儲存容量兩種規格。建議售價部分，Phone (1)將以399英鎊價格於英國市場銷售，而在台灣市場則將以新台幣13900元起跳價格銷售，預計在7月22日起透過PChome、ESLITE誠品書店及GQ Shop (Taiwan)公開發售。

台灣消費者可在7月15日至ESLITE誠品書店信義店音樂館參與產品體驗活動，同時從即日起至18日可在ESLITE誠品書店、GQ Shop (Taiwan)進行限量預訂，預計在7月18日起安排配送。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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