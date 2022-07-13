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Pixel6擁廣大狂粉 但這些缺點讓人想逃

聯合新聞網／ 綜合報導
Google Pixel系列中最受歡迎的手機Pixel 6，雖然是市場寵兒，但仍有不少缺點待改進。圖擷自Google Store
Google Pixel系列中最受歡迎的手機Pixel 6，雖然是市場寵兒，但仍有不少缺點待改進。圖擷自Google Store

作為Google Pixel系列中最受歡迎的手機「Pixel 6」及「「6 Pro」，新穎設計與Tensor處理器讓谷粉飆升，但他們顯示器、指紋感應與連接系統接連出包，許多不穩定的表現讓用戶受不了，考慮直接放棄Pixel系列，投往其他家懷抱。

根據《Phone Arena》報導，雖然許多問題已陸續解決，且Google也推出更新試著解決指紋感應的問題，但仍不比其他Android手機快，原因在於Google聲稱為了安全選用光學感應，而不是更快的超音波指紋辨識感應器。

此外，Pixel 6的充電速度也比其他競爭品牌慢，Google自稱可以支持最大充電速度30W，但實際卻沒有超過 22W；而手機會自動拒絕聯絡人來電與Android Auto無法辨識Pixel 6，也是Pixel 6軟體上的問題。

即便如此，Pixel 6仍然抱有死忠擁護者，Google在2月宣布，Pixel 6打破了他們2021年第四季的銷售紀錄，且5月的銷售量還優於Pixel 5及Pixel 4。雖然Pixel在銷售量上仍落後三星 Galaxy 和 Apple iPhone等大牌，但它正努力追趕中。

不過根據報導，Pixel 6在營運商門市銷售表現不佳，還被爆出透過內部促銷提高手機銷量。但根據《TradingPlatform’s》指出，Google應該做的是正視自己品質控管，且要積極應對，以確保自己不會失去長久以來累積的市場份量，輸給競爭對手。

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