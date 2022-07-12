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想清庫存？拆開蘋果M2版MacBook Pro 結果只有「這1處」不一樣

聯合新聞網／ APPLEFANS 蘋果迷
（圖／翻攝自iFixit影片）
（圖／翻攝自iFixit影片）

Apple 在 WWDC 2022 全球開發者大會發表了全新的 M2 處理器，同時也更新了 13 吋 MacBook Pro 和 13 吋 MacBook Air，M2 MacBook Pro 這款筆電在美國已經正式開賣，國外維修網站 iFixit 不免俗的把這款 MacBook 進行拆解，一起瞧瞧到底 Apple 這次換湯不換藥的程度到哪裡？！

Apple M2 MacBook Pro 拆解

在發表會後，從外觀造型大概就已經知道這款 13 吋 MacBook Pro 除了確定將晶片處理器變換成最新的 M2 晶片之外，外觀就是延續 13 吋的 M1 MacBook Pro，連產品規格、起跳售價都一樣，導致被嘈笑是不是庫存太多，只好換顆晶片繼續賣？！至於實際內部設計有沒有什麼不一樣， 國外維修網站 iFixit 直接拆解給大家看！

拆解後與 M1 MacBook Pro 對比，發現除了晶片以及一些較小的零件之外，就連內部設計與 M1 MacBook Pro 也都一樣。

（圖／翻攝自iFixit影片）
（圖／翻攝自iFixit影片）

因此，iFixit 試著將 M1 和 M2 主機版取出，並將 M2 晶片放到 M1 MacBook Pro 的機身之中，雖然主機板大小可以順利放進去，也能順利開機，但觸控板、鍵盤和 Touch ID 感測器卻無法正常運行。

最後 iFixit 也證實 13 吋 MacBook Pro 在 SSD 設計的變化，M1 MacBook Pro 256GB 版本採用兩個 128GB SSD 晶片，並說明使用兩個 SSD 的讀取和寫入速度可高達兩倍，但 M2 MacBook Pro 256GB 則改成單顆晶片運行，與 M1 MacBook Pro 相比傳輸速度大幅降低。

（圖／翻攝自iFixit影片）
（圖／翻攝自iFixit影片）

不過目前並不清楚 Apple 是因為全球疫情導致供應鏈失衡，因此做出這樣子的調整，亦或者如同 MKBHD 在 Twitter 表示，這是 Apple 的誘餌效應（Decoy effect）行銷策略，讓消費者看完 M2 MacBook Pro 之後，進而選擇 M2 MacBook Air，或者 M1 Pro/Max 14″ MacBook Pro。

因此，Apple 到底是想要清庫存呢？還是它只是一個誘餌，進而讓消費者選擇其他機型呢？這只有 Apple 內部才知道了。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 疫情 美國 128GB

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