玩PS5更有臨場感！Sony全新Inzone耳機登台 這款3000有找

日前宣布推出全新Inzone品牌外接螢幕與耳機產品，藉此擴大進軍遊戲市場之後，Sony很快地也宣布在台灣市場推出Inzone品牌產品，率先引進其中Inzone H9、Inzone H7與Inzone H3耳機系列。

依照先前說明，Sony強調希望藉由Inzone品牌提供遊戲體驗更好的螢幕與耳機配件，讓玩家透過PC、PlayStation機種由玩遊戲時，可以獲得更好的聲光感受。

同時，針對目前已經有許多業者進駐的遊戲螢幕與耳機市場，更預期將扮演遊戲界的「Nike」、「美津濃」，標榜將提供使用感受更好的產品。

但此次在台僅先推出Inzone耳機系列產品，尚未引進Inzone螢幕系列，但預期後續也會針對玩家需求引進台灣市場。

▲Inzone系列耳機

Sony在Inzone耳機系列採用PlayStation 5設計風格，一樣以霧面的白色塑膠材質打造頭帶、耳罩外殼，全系列採用40mm驅動單體，同時也在耳罩採用可橫向轉動結構，方便使用者不使用時，可直接配掛在頸間。

相比PlayStation品牌先前推出的Pulse 3D無線耳機組，標榜提供更好配戴體驗，以及更長的電池續航表現，同時也支援Spatial Audio全景聲，以及數位降噪與環境音模式。

其中，Inzone H9搭載主動降噪功能，支援透過藍牙5.0或2.4GHz頻段的無線連接使用模式，本身也支援Spatial Audio全景聲輸出與環境音使用模式，並且配置軟質耳罩，讓使用者能長時間配戴使用，外觀上也採用類似PlayStation 5的設計語言，最長使用時間則可對應32小時。

▲Inzone H9遊戲耳機

▲Inzone H9 (右)與Inzone H7 (左)

▲整體外型與PlayStation 5風格設計相似，一樣採霧面白色塑膠材質打造，可能會有容易沾染污漬情況

▲耳罩結構採可橫向轉動設計，方便使用者配掛在頸間

▲主要控制介面，可透過滾輪結構快速調整音量，或是切換聲音模式

▲Inzone H9 (右)與Inzone H7 (左)雖然採相似設計，但兩者在耳罩軟墊材質、聲音模式仍有明顯不同

而對應多數使用需求的Inzone H7，相比Inzone H9的最長使用時間將可延長至40小時，但少了Inzone H9搭載的主動降噪與環境音功能設計，同時配戴體驗也有些差異。定位入門款的Inzone H3則是採用更精簡設計，同時連接方式也改為3.5mm有線，或是透過USB有線連接方式使用，聲音技術則支援Tempest 3D AudioTech。

▲Inzone H7遊戲耳機

▲定位入門款的Inzone H3

三款耳機均可透過Inzone Hub軟體進行設定，並且依照個人聆聽需求調整客製化聲音輸出模式。

▲可進行個人化聲音輸出設定的Inzone Hub軟體

建議售價方面，Inzone M9將以899美元價格銷售，預計在今年夏季正式推出，Inzone M3則預計在今年冬季推出，建議售價是529美元。另外，Inzone H9建議售價為299美元，Inzone H7建議售價為229美元，至於Inzone H3建議售價則是99美元，三款耳機都會在今年夏季上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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