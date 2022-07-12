別人的iPhone最滑順？他哀號「展示機」比自己手機好 網友曝關鍵

你會有「別人的手機比較好」的錯覺嗎？一名網友表示，到知名大賣場使用iPhone展示機似乎比較「滑順」，懷疑自己的手機卡卡有問題，引起網友熱議，被網友笑稱「房子樣品屋也看起來比較舒服。」

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，自己購買了2022版的iPhone SE（iPhone SE3），但發現「不管在好市多還是電信行的門市滑（同款）蘋果手機，過場都很流暢」，使用自己的手機後「有種卡卡的感覺」，認真詢問網友是不是「哪裡沒設定好」，引起部分網友認同，認為賣場的iPhone真的比自己的流暢好用、「別人的手機總是比較順」。

有貼心網友回應，「展示機有自己展示機的專用系統軟體」、「你格式化後也跟展示機一樣順」、「展示機就一開始的狀態，新機大都很順，後來裝太多app漸漸影響效能。」、「亮度＋沒貼玻璃貼＋店員清潔劑擦拭＝滑溜感。」也有網友認為該篇文章似乎來鬧，開玩笑表示「房子樣品屋也看起來比較舒服」、「你帶回家用的壞了！50收」、「這樣也可以問是真的暑假到了嗎？」

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